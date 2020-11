Vuelta a España 2020, Hugh Carthy: “Ho dato tutto per tre settimane, ora sono solo cotto”

Primoz Roglic mantiene ed ipoteca maglia verde e maglia rossa al termine della diciassettesima tappa della Vuelta a España 2020. Lo sloveno nella generale chiude con 24″ su Richard Carapaz e con 47″ su Hugh Carthy, alfiere della EF Pro Cycling, che salirà così sul podio domani a Madrid.

Così il britannico ad Eurosport, secondo quanto riportato da SpazioCiclismo: “È stata una tappa molto difficile. Con Roglic e Carapaz eravamo tutti allo stesso livello. Ho dato tutto per tre settimane, ora sono solo cotto. Non mi aspettavo di mantenere questo ritmo nel corso delle tre settimane. La mia preparazione era buona. Sono molto orgoglioso di quello che ho fatto, non rimpiango nulla“.

Foto: LaPresse