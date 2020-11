Vuelta a España 2020: secondo titolo di fila per Primoz Roglic, quarto podio consecutivo in un grande giro

Primoz Roglic ha trionfato nella Vuelta a España 2020, un successo costruito un mattoncino dopo l’altro. Lo sloveno partirà nella passerella di domani con soli 24” di vantaggio su Richard Carapaz. Il ciclista della Jumbo-Visma ha vinto quattro tappe, tra cui l’unica cronometro in programma, nonostante qualche difficoltà palesata in salita, è riuscito a resistere all’assalto dell’ecuadoriano.

Roglic ha raggiunto una solidità e una convinzione nei propri mezzi unica. Negli ultimi quattro grandi giri ai quali ha partecipato è sempre salito sul podio. Nel 2019 ha chiuso al 3° posto il Giro d’Italia alle spalle proprio di Carapaz, che si è fatto conoscere dal grande pubblico, e a Vincenzo Nibali. Pochi mesi dopo è riuscito a portare a casa la maglia rossa alla Vuelta a España imponendosi nettamente davanti ad Alejandro Valverde.

Loading...

Loading...

Il grande obiettivo della stagione 2020 era il Tour de France. Il campione sloveno ha gestito la Grande Boucle da vero leader, allungando sugli avversari e tenendo sempre in mano la corsa anche grazie ad una squadra fantastica. Purtroppo per lui è crollato sul più bello, facendosi rimontare e superare in classifica generale nella cronoscalata a La Planche des Belles Filles da uno scatenato Tadej Pogacar. Il capitano della Jumbo-Visma si è, quindi, dovuto accontentare della seconda piazza. L’ultimo grande risultato di questa incredibile striscia è la vittoria che di fatto ha ottenuto oggi conservando 24” su Carapaz.

Lo sloveno 31enne ormai ha raggiunto la sua maturità sportiva. Quella che è stata la grande incognita, ovvero la tenuta nella terza settimana, sembra non essere più un problema. Roglic proverà a vincere il Tour de France, magari già dal prossimo anno, allungando ancora di più questa incredibile striscia di risultati nei grandi giri.

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse