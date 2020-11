Vuelta a España 2020: Primoz Roglic e il fantasma del Tour de France da cancellare

Finalmente ci siamo: domani si correrà la penultima e decisiva tappa della Vuelta a España 2020. La Sequeros-Alto de La Covatilla sarà di fatto l’ultima frazione nella quale gli uomini di classifica potranno darsi battaglia a caccia della maglia roja. Primoz Roglic ha aumentato il suo vantaggio su Richard Carapaz portandolo a 45”, grazie ai 6” ottenuti nello sprint di oggi. In terza posizione il britannico Hugh Carthy a 53” dallo sloveno.

Nella tappa di domani saranno sei i GPM da affrontare con l’ascesa finale hors categorie dell’Alto de la Covatilla con i suoi 11,4 chilometri al 7,1% di pendenza media. Dopo i primi 4 chilometri pressoché dolci, ne seguiranno altri 3 con punte del 12%, che faranno la selezione definitiva.

Sarà una frazione dura non solo a livello fisico ma anche a livello psicologico. E’ ancora fresco nella mente di Roglic quello che è accaduto al Tour de France 2020 quando ha ceduto la maglia gialla ad uno strepitoso Pogacar nell’ultima tappa veramente impegnativa, la cronoscalata del penultimo giorno a Planche des Belles Filles. Chissà che quell’incubo sportivo non possa tornare a fare capolino domani nel momento decisivo della corsa.

Sin qui lo sloveno è stato il dominatore della Vuelta a España 2020, con ben quattro successi di tappa. La Jumbo-Visma è sempre stata al suo fianco e l’ha sostenuto con una grande organizzazione, così come è accaduto anche durante la Grande Boucle, ma il finale non è stato quello che ci si poteva immaginare. Sarà senza ombra di dubbio una prova molto complicata per Roglic che potrebbe mettere finalmente una pietra sopra su quanto accaduto al Tour de France o vedersi riaprire una voragine tra le sue certezze.

Ovviamente è quasi scontato che Carapaz attaccherà, anche perchè si tratta dell’ultima possibilità per conquistare la maglia rossa. Discorso similare anche per Carthy che potrebbe, però, approfittare anche del controllo che potrebbe esserci tra i primi due della classifica generale.

Foto: Lapresse