Vuelta a España 2020, Richard Carapaz: “Il meglio va sempre riservato per il finale. Domani daremo il massimo”

Si fa sempre più complicato il possibile ribaltone di questa Vuelta a España 2020 nella lotta tra l’attuale maglia rossa Primoz Roglic e il suo diretto avversario Richard Carapaz. Quella di oggi poteva, anzi, doveva essere una possibile chance da parte dell’ecuadoriano della Ineos Grenadiers per cercare di insidiare lo sloveno e invece è andato tutto al contrario.

La formazione britannica ha provato ad isolarlo al termine del primo GPM di giornata, ma non ce l’ha fatta. Sul secondo hanno capito che era difficile poter fare la differenza, e alla fine ci hanno rinunciato. In compenso Roglic li ha sbeffeggiati, prendendosi il secondo posto di tappa dietro a Magnus Cort Nielsen (EF), e aggiudicandosi anche 6″ di abbuono. Adesso il divario tra Primoz e Richard è di ben 45″. Domani, sull’Alto de La Covatilla, sarà davvero difficile ribaltare la situazione attuale.

Loading...

Loading...

Tramite il suo profilo personale di Twitter, il vincitore del Giro d’Italia 2019 Richard Carapaz ha però affermato: “Come si suol dire, il meglio va sempre riservato per il finale. Siamo venuti qua per conquistare la maglia rossa, e domani faremo di tutto per ottenerla”.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

lisa.guadagnini@oasport.it

Twitter: @lisa_guadagnini

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere Mi piace alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse