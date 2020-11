Vuelta a España 2020, tutte le classifiche dopo la 16ma tappa: Roglic maglia rossa e verde, domani le ultime montagne

Primoz Roglic si trova in testa alla classifica generale della Vuelta di Spagna al termine della sedicesima tappa. Lo sloveno veste la maglia rossa con 45” di vantaggio sull’ecuadoriano Richard Carapaz e 53” sul britannico Hugh Carthy alla vigilia dell’ultima frazione impegnativa con l’arrivo in salita all’Alto de la Covatilla. Primoz Roglic è in testa anche alla classifica a punti (maglia verde) con 75 lunghezze di margine su Carapaz. Il francese Guillaume Martin detiene la maglia a pois di miglior scalatore con 55 punti sul belga Tim Wellens, mentre lo spagnolo Enric Mas è il miglior giovane. Di seguito tutte le classifiche della Vuelta di Spagna al termine della sedicesima tappa.

CLASSIFICA GENERALE (MAGLIA ROSSA):

1 1 – ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma 20 64:20:31

2 2 – CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 0:45

3 3 – CARTHY Hugh EF Pro Cycling 0:53

4 4 – MARTIN Dan Israel Start-Up Nation 1:48

5 5 – MAS Enric Movistar Team 3:29

6 6 – POELS Wout Bahrain – McLaren 6:21

7 7 – GROSSSCHARTNE Felix BORA – hansgrohe 7:20

8 8 – VALVERDE Alejandro Movistar Team 8:45

9 9 – VLASOV Aleksandr Astana Pro Team 8:54

10 10 – DE LA CRUZ David UAE-Team Emirates 9:29

CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA VERDE):

1 1 – ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma 198

2 2 – CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 123

3 3 – MARTIN Dan Israel Start-Up Nation 111

4 4 – CARTHY Hugh EF Pro Cycling 89

5 5 – MARTIN Guillaume Cofidis, Solutions Crédits 77

6 6 – WOODS Michael EF Pro Cycling 72

7 10 ▲3 GROSSSCHARTNE Felix BORA – hansgrohe 70

8 7 ▼1 SOLER Marc Movistar Team 69

9 8 ▼1 PHILIPSEN Jasper UAE-Team Emirates 66

10 9 ▼1 MAS Enric Movistar Team 66

CLASSIFICA GPM (MAGLIA A POIS):

1 1 – MARTIN Guillaume Cofidis, Solutions Crédits 89

2 2 – WELLENS Tim Lotto Soudal 34

3 3 – CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 30

4 4 – KUSS Sepp Team Jumbo-Visma 27

5 5 – ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma 24

6 6 – CARTHY Hugh EF Pro Cycling 21

7 7 – WOODS Michael EF Pro Cycling 21

8 8 – MARTIN Dan Israel Start-Up Nation 20

9 9 – VLASOV Aleksandr Astana Pro Team 18

10 10 – SOLER Marc Movistar Team 18

CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE (MAGLIA BIANCA):

1 1 – MAS Enric Movistar Team 64:24:00

2 2 – VLASOV Aleksandr Astana Pro Team 5:25

3 3 – GAUDU David Groupama – FDJ 7:22

4 4 – ZIMMERMANN Georg CCC Team 35:40

5 5 – BARTA Will CCC Team 41:11

6 6 – MÄDER Gino NTT Pro Cycling 42:44

7 7 – GOOSSENS Kobe Lotto Soudal 42:55

8 8 – CHAMPOUSSIN Clément AG2R La Mondiale 1:10:20

9 10 ▲1 POWER Robert Team Sunweb 1:24:17

Foto: Lapresse