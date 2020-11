VIDEO Vuelta a España 2020, highlights ultima tappa: le immagini della volata di Madrid

Primoz Roglic conquista in maniera definitiva la maglia rossa per appena 24″ su Richard Carapaz e 1’15” su Hugh Carthy, al termine di 18 tappe davvero entusiasmanti e che tante volte hanno visto cambiare il leader della manifestazione. Di seguito il video con gli highlights e la sintesi dell’ultima tappa della Vuelta a España 2020.

