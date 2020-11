Vuelta a España 2020, tappa di domani (7 novembre): Sequeros-Alto de La Covatilla. Altimetria, percorso, orari

Domani, sabato 7 novembre, andrà in scena la diciassettesima e penultima tappa della Vuelta a España 2020. La Sequeros-Alto de La Covatilla deciderà per sempre le sorti della 75esima edizione della grande corsa a tappe iberica. Nei suoi 178,2 chilometri, questa frazione d’alta montagna presenta ben sei GPM, tra cui il gran finale all’Alto de Covatilla che decreterà il nome del vincitore della Vuelta 2020. Il tutto per una tappa interminabile, senza un attimo di respiro. Di seguito potrete trovare l’altimetria, il percorso e gli orari della frazione di domani.

ALTIMETRIA

PERCORSO

Partenza in costante discesa per 27 chilometri. Dopodiché, eccoci arrivati al primo GPM di giornata. Il Puerto del Portillo de Las Batuecas (km 49,1) è un prima categoria di 10,1 chilometri al 6,5%; lungo ma regolare, sempre attorno al 5 e il 7% di pendenza. Una lunga discesa condurrà gli atleti a due GPM di terza categoria: l’Alto de San Miguel de Valero (km 88,3) di 12 chilometri al 3,4%, e l’Alto de Cristobal (km 103,2) di 6,2 chilometri al 4,7%. Successivamente, al chilometro 129,5, ci sarà il traguardo volante di Montemayor del Rio, che servirà da rampa di lancio verso il GPM di terza categoria dell’Alto de Peñacaballera (km 134,6), 4,6 chilometri al 5,3%. Successivamente si salirà verso il seconda categoria dell’Alto de la Garganta (km 152), che misura 12 chilometri al 4,8%. Questa salita sarà il preambolo dell’ultima vetta di questa Vuelta, l’hors categorie dell’Alto de la Covatilla (km 178,2) con i suoi 11,4 chilometri al 7,1%. Dopo i primi 4 chilometri pressoché dolci, ne seguiranno altri 3 con punte del 12%, che faranno la selezione definitiva. Gli ultimi 4000 metri sono tra il 5 e l’8%.

ORARI

La frazione di domani prenderà il via alle ore 12.10, e terminerà alle ore 17.15. Potrete seguire la Vuelta in diretta televisiva su Eurosport 1 dalle ore 12.00. Inoltre è prevista anche la diretta streaming su Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine, OA Sport vi proporrà la diretta live testuale integrale della diciassettesima tappa della Vuelta 2020 dalle ore 12.00.

Foto: Lapresse