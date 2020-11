Vuelta a España 2020, la tappa di oggi Sequeros-Alto de la Covatilla: percorso, altimetria, favoriti. Il tappone decisivo

E’ in programma oggi la penultima e decisiva tappa della Vuelta a España 2020, la Sequeros-Alto de la Covatilla di 178,2 chilometri. E’ qui che si deciderà chi conquisterà il grande giro spagnolo tra Primoz Roglic, Richard Carapaz e Hugh Carthy. Il tracciato prevede, prima dell’erta finale, ben cinque GPM: l’Alto Portillo de las Batuecas (10,1 chilometri al 6,5%), l’Alto de San Miguel de Valero (12 chilometri al 3,4%), l’Alto de Cristobal (6,2 chilometri al 4,7%), l’Alto de Peña Caballera (4,6 chilometri al 5,3%) e l’Alto de la Garganta (12 km al 4,8%).

La salita in vetta alla quale è posto il traguardo, l’Alto de la Covatilla, misura 11,4 chilometri e ha una pendenza media del 7,1%. I primi quattromila metri hanno pendenze molto blande, quasi sempre inferiori al 6%. I successivi tremila, però, sono tutti sopra il 9%. Infine, negli ultimi quattro chilometri l’ascesa si addolcisce lievemente e la pendenza media è circa del 7,5%. L’Alto de la Covatilla è già stato affrontato in diverse edizioni della Vuelta: nel 2002 vi vinse Santiago Blanco, nel 2004 Felix Cardenas, nel 2006 l’azzurro Danilo Di Luca, nel 2011 Daniel Martin e nel 2018 Ben King.

I FAVORITI DELLA DICIASETTESIMA TAPPA DELLA VUELTA 2020

I favoriti per il successo odierno sono i tre corridori che si giocheranno anche il trionfo finale, vale a dire Primoz Roglic, Richard Carapaz e Hugh Carthy. Ovviamente non vanno scartati neanche gli altri uomini di classifica, tra cui quelli che hanno più chance, per quanto hanno fatto vedere fin qui in salita, sono Alexander Vlasov, Enric Mas e quel Daniel Martin che sull’Alto de la Covatilla si è imposto nel 2011. Non va comunque sottovalutata l’ipotesi fuga, Ineos e Movistar hanno lavorato a fondo ieri e, dunque, potrebbero non avere la forza per riprendere un tentativo nutrito, mentre la Jumbo-Visma non ha alcun interesse a seguire gli attaccanti poiché ruberebbero gli abbuoni al traguardo a Carapaz e Carthy nel caso questi riuscissero a distanziare Roglic.

L’ALTIMETRIA DELLA DICIASSETTESIMA TAPPA DELLA VUELTA 2020

Foto: Lapresse