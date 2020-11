Vuelta a España 2020, Guillaume Martin: “Sono andato in fuga sette volte in questa Vuelta. In futuro dovrò sprecare meno energie e cogliere l’occasione giusta”

Guillaume Martin è stato uno dei corridori più attivi durante quest’edizione della Vuelta a España 2020. Il francese della Cofidis è andato sovente in fuga e ha conquistato, con larghissimo margine, la maglia a pois di leader della classifica dei GPM. Guillaume, però, nonostante le tante occasioni, ha sempre trovato qualcuno di più forte di lui sulla sua strada e non è mai riuscito a far sua una tappa.

Il corridore transalpino, ieri sconfitto dal connazionale David Gaudu, ha commentato la sua Vuelta ai microfoni di cyclismactu.net. Queste le sue parole: “Sono andato in fuga anche ieri, per la settima volta in diciotto tappe. Ho mantenuto le buone abitudini. Purtroppo, in questi giorni mi sono spremuto tantissimo e nel finale non avevo le gambe per competere per il successo di tappa. L’andare continuamente all’attacco mi ha permesso di conquistare la maglia a pois, ma in futuro devo cambiare strategia. Punterò un po’ di più alle vittorie di tappa e, per questo, dovrò gestire meglio le energie e capire quali sono le giornate giuste“.

Foto: Lapresse