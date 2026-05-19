LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ganna favorito nella cronometro, Pellizzari deve difendersi

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I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO

LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della decima tappa del Giro d’Italia 2026. Spazio all’unica cronometro di questa edizione, ovvero la Viareggio-Massa con 42 chilometri interamente pianeggianti. Prova dunque per veri specialisti con un unico grande favorito che porta il nome di Filippo Ganna (Netcompany INEOS). Occasione inoltre per Jonas Vingegaard (Team Visma – Lease a Bike) di accumulare ulteriore vantaggio rispetto ai rivali in ottica classifica generale e provare inoltre a strappare la maglia rosa ad Afonso Eulalio (Bahrain – Victorious).

Prova contro il tempo adattissima agli specialisti in grado di sviluppare velocità adottando rapporti lunghi. Neppure dal punto di vista planimetrico il percorso offrirà insidie, essendo composto prettamente da ampi e duraturi rettilinei. Si partirà con direzione sud verso Marina di Torre del Lago, per tornare poi verso la sede di partenza. Dal primo intermedio si proseguirà verso la Versilia con il secondo rilevamento cronometrico posto a Forte dei Marmi. Tratto finale che interesserà Marina di Massa con l’ultima curva fissata a 150 metri dal traguardo.

Come detto il chiaro favorito di giornata sarà Filippo Ganna. L’alfiere della Netcompany INEOS è un autentico specialista delle cronometro, ed al Giro d’Italia ha già conquistato sei prove contro il tempo nelle passate edizioni a cui ha preso parte. Presenti altri specialisti, seppur non del calibro del piemontese, come Alec Segaert (Bahrain – Victorious), Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates- XRG), Rèmi Cavagna (Groupama – FDJ United) e Niklas Larsen (Unibet Rose Rockets). Potrebbero ben figurare anche altri italiani come Lorenzo Milesi (Movistar Team) e Matteo Sobrero (Lidl – Trek). Tra gli uomini di classifica i più accreditati sono indubbiamente Thymen Arensman (Netcompany INEOS) e Jonas Vingegaard (Team Visma – Lease a Bike). Il danese potrebbe incamerare altri secondi di margine prima delle montagne decisive.

La decima tappa del Giro d’Italia 2026, cronometro di 42 km da Viareggio a Massa, inizierà alle 13.15. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!