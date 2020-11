VIDEO Vuelta a España 2020, highlights tappa di oggi: Cort vince, Roglic 2° e rafforza la maglia rossa!

Oggi è andata in scena la 16ma tappa alla Vuelta di Spagna, 162 km da Salamanca a Ciudad Rodrigo. Il danese Magnus Cort si è imposto in uno sprint ristretto, alle sue spalle si è piazzato uno straripante Primoz Roglic. Lo sloveno, leader della classifica generale, ha così guadagnato sei secondi di abbuono e ha rafforzato la maglia rossa alla vigilia dell’ultima arrivo in salita: ora il capitano della Jumbo-Visma 45” di vantaggio sull’ecuadoriano Richard Carapaz e 53” sul britannico Hugh Carthy. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi della tappa di oggi alla Vuelta di Spagna 2020.

VIDEO HIGHLIGHTS TAPPA DI OGGI VUELTA DI SPAGNA 2020: