Classifica Vuelta a España 2020, 16ma tappa: Roglic guadagna con l’abbuono! Carapaz a 45”, domani l’arrivo in salita

Primoz Roglic si conferma in testa alla classifica generale della Vuelta a España 2020 al termine della 16ma tappa. Il Team Ineos ha fatto corsa durissima, Richard Carapaz ha fatto lavorare i compagni di squadra ma non è riuscito a minare il primato dello sloveno e dunque sarà decisiva la durissima frazione di domani, con l’arrivo in quota all’Alto de la Covatilla. Sicuramente la fatica effettuata oggi si farà sentire nelle gambe nella giornata di domani.

Primoz Roglic conserva così la maglia rossa di leader e ha anzi ha aumentato il vantaggio sugli immediati inseguitori grazie all’abbuono per il secondo posto all’arrivo: l’ecuadoriano Richard Carapaz si trova a 45” di ritardo, il britannico Hugh Carthy accusa invece 53” di svantaggio. Più lontani l’irlandese Daniel Martin (quarto a 1’48”) e lo spagnolo Enric Mas (quinto a 3’29”), mentre il migliore italiano è Mattia Cattaneo (17mo).

Di seguito la classifica generale della Vuelta a España 2020 al termine della sedicesima tappa. Domani è in programma l’arrivo in salita all’Alto de la Covatilla, ultima frazione di montagna prima della passerella di Madrid: si deciderà la classifica definitiva

CLASSIFICA GENERALE VUELTA DI SPAGNA 2020 (dopo la sedicesima tappa):

1 PRIMOŽ ROGLIC 1 TEAM JUMBO – VISMA 64H 20′ 31” – B : 48” –

2 RICHARD CARAPAZ 72 INEOS GRENADIERS 64H 21′ 16” + 00H 00′ 45” B : 16” –

3 HUGH JOHN CARTHY 102 EF PRO CYCLING 64H 21′ 24” + 00H 00′ 53” – –

4 DANIEL MARTIN 181 ISRAEL START-UP NATION 64H 22′ 19” + 00H 01′ 48” – –

5 ENRIC MAS 174 MOVISTAR TEAM 64H 24′ 00” + 00H 03′ 29” – –

6 WOUTER POELS 111 BAHRAIN – MCLAREN 64H 26′ 52” + 00H 06′ 21” – –

7 FELIX GROSSSCHARTNER 63 BORA – HANSGROHE 64H 27′ 51” + 00H 07′ 20” B : 6” –

8 ALEJANDRO VALVERDE 171 MOVISTAR TEAM 64H 29′ 16” + 00H 08′ 45” B : 5” –

9 ALEKSANDR VLASOV 51 ASTANA PRO TEAM 64H 29′ 25” + 00H 08′ 54” B : 6” –

10 DAVID DE LA CRUZ 21 UAE TEAM EMIRATES 64H 30′ 00” + 00H 09′ 29” – –

11 DAVID GAUDU 94 GROUPAMA – FDJ 64H 31′ 22” + 00H 10′ 51” B : 10” –

12 GEORGE BENNETT 2 TEAM JUMBO – VISMA 64H 31′ 23” + 00H 10′ 52” – –

13 MIKEL NIEVE 83 MITCHELTON – SCOTT 64H 32′ 06” + 00H 11′ 35” – –

14 SEPP KUSS 6 TEAM JUMBO – VISMA 64H 34′ 53” + 00H 14′ 22” – –

15 SERGIO LUIS HENAO 24 UAE TEAM EMIRATES 64H 35′ 13” + 00H 14′ 42” – –

16 GUILLAUME MARTIN 151 COFIDIS 64H 36′ 11” + 00H 15′ 40” B : 12” –

17 MATTIA CATTANEO 13 DECEUNINCK – QUICK – STEP 64H 36′ 45” + 00H 16′ 14” B : 3” –

18 GORKA IZAGIRRE INSAUSTI 57 ASTANA PRO TEAM 64H 40′ 00” + 00H 19′ 29” B : 3” –

19 MARC SOLER 177 MOVISTAR TEAM 64H 41′ 12” + 00H 20′ 41” B : 19” –

20 JHOAN ESTEBAN CHAVES 81 MITCHELTON – SCOTT 64H 53′ 56” + 00H 33′ 25” – –

21 GEORG ZIMMERMANN 137 CCC TEAM 64H 59′ 40” + 00H 39′ 09” – –

22 WILLIAM BARTA 132 CCC TEAM 65H 05′ 11” + 00H 44′ 40” – –

23 GINO MÄDER 168 NTT PRO CYCLING TEAM 65H 06′ 44” + 00H 46′ 13” – –

24 KOBE GOOSSENS 144 LOTTO SOUDAL 65H 06′ 55” + 00H 46′ 24” – –

25 LUIS ANGEL MATE 156 COFIDIS 65H 10′ 23” + 00H 49′ 52” B : 1” –

26 JOSE HERRADA 154 COFIDIS 65H 11′ 43” + 00H 51′ 12” – –

27 MICHAEL WOODS 108 EF PRO CYCLING 65H 12′ 23” + 00H 51′ 52” B : 22” –

28 CARLOS VERONA 178 MOVISTAR TEAM 65H 19′ 48” + 00H 59′ 17” – –

29 ROBERT GESINK 4 TEAM JUMBO – VISMA 65H 21′ 24” + 01H 00′ 53” – –

30 NICHOLAS SCHULTZ 84 MITCHELTON – SCOTT 65H 22′ 00” + 01H 01′ 29” – –

31 BRUNO ARMIRAIL 92 GROUPAMA – FDJ 65H 22′ 20” + 01H 01′ 49” B : 4” P : 30”

32 DAVIDE FORMOLO 23 UAE TEAM EMIRATES 65H 28′ 15” + 01H 07′ 44” – –

33 JOSÉ ROJAS 176 MOVISTAR TEAM 65H 29′ 41” + 01H 09′ 10” – –

34 ION IZAGUIRRE INSAUSTI 55 ASTANA PRO TEAM 65H 33′ 18” + 01H 12′ 47” B : 10” –

35 CLÉMENT CHAMPOUSSIN 121 AG2R LA MONDIALE 65H 34′ 20” + 01H 13′ 49” – –

36 MICHAEL HUNDAHL VALGREN 166 NTT PRO CYCLING TEAM 65H 45′ 43” + 01H 25′ 12” – –

37 ROB POWER 41 TEAM SUNWEB 65H 48′ 17” + 01H 27′ 46” – –

38 NANS PETERS 125 AG2R LA MONDIALE 65H 49′ 04” + 01H 28′ 33” – –

39 NELSON OLIVEIRA 175 MOVISTAR TEAM 65H 49′ 04” + 01H 28′ 33” – –

40 ROMAIN SICARD 197 TOTAL DIRECT ENERGIE 65H 52′ 07” + 01H 31′ 36” – –

Foto: Lapresse