Vuelta a España 2020, Magnus Cort Nielsen: “Bello tornare a vincere dopo aver avuto il Covid”

Magnus Cort Nielsen conquista la sedicesima e terzultima tappa della Vuelta a España 2020 battendo in volata, sul rettilineo di Ciudad Rodrigo, una quarantina di corridori. Il danese della EF Pro Cycling ha preceduto nientemeno che la maglia roja Primoz Roglic. Per Cort Nielsen si tratta del terzo successo in carriera sulle strade del grande giro spagnolo. Infatti, nel 2016 aveva conquistato due frazioni inclusa quella conclusiva di Madrid.

A fine tappa Cort Nielsen ha commentato il suo trionfo. Queste le sue parole: “Nel finale era ben posizionato per lo sprint, sono uscito solo ai meno duecento metri e sono riuscito a battere tutti. Stamattina non pensavo di potermi giocare le mie chance per vincere la tappa, perché in gruppo ci sono diversi ragazzi più veloci di me. Per fortuna, però, c’è stata molta selezione. Sono molto contento di tornare a vincere dopo aver vissuto un periodo difficile a causa del Covid“.

Loading...

Loading...

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: