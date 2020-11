Vuelta a España 2020, tappa di domani (6 novembre): Salamanca-Ciudad Rodrigo. Altimetria, percorso, orari

Domani, venerdì 6 novembre, andrà in scena la sedicesima e terzultima tappa della Vuelta a España 2020. La Salamanca-Ciudad Rodrigo, di 162 chilometri, sarà una frazione di media montagna, con un GPM di prima categoria (El Robledo) a 30 chilometri dal traguardo, che farà una bella selezione in gruppo. Con ogni probabilità la vittoria di tappa sarà ristretta a 30-40 corridori. Coloro che si stanno giocando la classifica generale dovranno stare sempre in guardia. Di seguito potrete trovare l’altimetria, il percorso e gli orari della frazione di domani.

ALTIMETRIA

PERCORSO

Dopo 77 chilometri vallonati, si affronterà il primo GPM di giornata: il Puerto El Portillo (km 90,8), un’ascesa di seconda categoria di 13,8 chilometri al 4,4%. Una discesa di 15 chilometri condurrà il gruppo alla seconda e ultima salita di giornata, il GPM di prima categoria del Puerto El Robledo (km 126,7), con i suoi 11,7 chilometri al 3,8%. La prima parte di questa ascesa è abbastanza dolce; dopodiché una breve discesa porterà i corridori ad uno zampellotto di 1000 metri al 12%. La seconda parte del GPM si assesta intorno al 6% di pendenza sino alla vetta. Nella parte finale della frazione ci sarà anche il traguardo volante di Serradilla del Llano, al chilometro 139,7. Una lunga discesa condurrà il plotone al traguardo. Gli ultimi 2000 metri sono leggermente mossi.

ORARI

La frazione di domani prenderà il via alle ore 13.00, e terminerà alle ore 17.15. Potrete seguire la Vuelta in diretta televisiva su Eurosport 1 dalle ore 14.35. Inoltre è prevista anche la diretta streaming su Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine, OA Sport vi proporrà la diretta live testuale integrale della sedicesima tappa della Vuelta 2020 dalle ore 12.30.

Foto: Lapresse