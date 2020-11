Vuelta a España 2020, la tappa di oggi Hipódromo de la Zarzuela-Madrid: percorso, altimetria, favoriti. Passerella finale per i velocisti

La Vuelta a España 2020 si conclude quest’oggi con la diciottesima tappa Hipodromo de la Zarzuela-Madrid. Si tratterà di una frazione completamente pianeggiante, la classica passerella nella capitale spagnola che incoronerà per la seconda volta Primoz Roglic. Lo sloveno, dopo il trionfo del 2019, ha concesso il bis al termine di una competizione a lungo dominata, con tanto di quattro successi di tappa, ma sofferta sino in fondo e conquistata per soli 24″ sull’ecuadoriano Richard Carapaz. Il podio appare ormai consolidato: la top3 sarà completata dal britannico Hugh Carthy, mai così in alto in carriera in un grande giro.

PERCORSO

Tappa senza alcuna difficoltà altimetrica per il gruppo, che partirà dall’Hipódromo de la Zarzuela, considerato uno degli ultimi monumenti del racionalismo madrileño. Strada tranquilla fino a Madrid, dove si arriverà a 38 chilometri dal traguardo, dove inizierà un percorso di 5.9 chilometri da percorrere sei volte fin ad arrivare alla volata finale, quasi scontata.

ALTIMETRIA

FAVORITI

La volata finale si preannuncia più incerta che mai. Sulla carta gli uomini da battere sono il tedesco Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) e l’irlandese Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step): entrambi hanno già conquistato un successo di tappa. In grande forma è il belga Jasper Philipsen (UAE Emirates), galvanizzato dopo il trionfo nella quindicesima frazione. Della partita sarà un altro corridore che ha già lasciato il segno in questa Vuelta, il danese Magnus Cort Nielsen (EF Pro Cycling). Per l’Italia nessuna chance di ben figurare. Dopo il ritiro di Andrea Bagioli, sono rimasti in gara i soli Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step) e Davide Formolo: entrambi non sono velocisti e non parteciperanno allo sprint.