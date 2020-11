Vuelta a España 2020, Mattia Cattaneo: “Voglio riprovarci nei prossimi giorni”

Mattia Cattaneo in evidenza nel corso della Vuelta a España 2020. Dotato di buone gambe, il corridore della Deceuninck – QuickStep oggi ha espresso grandi qualità, andando vicino al successo di tappa, il più importante della sua carriera. Un’annata, ora come ora, complicata ed ecco che la corsa a tappe spagnola ha il sapore del rilancio. Avendo alle spalle due top-10 nel proprio storico, Cattaneo è in 17ma posizione nella classifica generale. Protagonista nella stage odierna di un attacco deciso, è stato il vento contrario il suo grande ostacolo, non favorendo quindi azioni in solitaria. L’epilogo negativo a 3 km dall’arrivo non gli ha reso giustizia, come avrebbe meritato, visto l’arrivo del plotone che si è giocato il successo parziale in volata.

“Negli ultimi 30 chilometri ho provato a prendermi la vittoria, ma il ciclismo è così. A volte ti va bene, a volte no… La cosa più importante è che comunque ci ho provato, questo è il nostro spirito del Wolfpack. Voglio comunque congratularmi con il mio compagno per la bella volata, mentre per quanto mi riguarda, ci riproverò nei prossimi giorni. Con quel vento frontale è stata una giornata dura, ma sapevo che nella salita finale ci avrei provato. Ci ho provato davvero, ho sperato di arrivare al traguardo in solitaria, ma purtroppo non ci sono riuscito“, le sue parole a caldo (fonte: cyclingpro.net).

Foto: LaPresse