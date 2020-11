Classifica Vuelta a España 2020, quindicesima tappa: Primoz Roglic in vetta, Carapaz a 39″

Primoz Roglic ha mantenuto la sua maglia rossa al termine della quindicesima tappa della Vuelta a España 2020, vinta dal belga Jasper Philipsen. Lo sloveno mantiene la maglia roja con 39″ su Richard Carapaz e 47″ su Hugh Carthy a tre frazioni dalla conclusione.

Le prossime due tappe saranno quelle decisive. Domani i corridori affronteranno il Puerto El Robledo, poi sabato si deciderà tutto con l’arrivo in salita sull’Alto de la Covatilla, categoria especial. Roglic, tuttavia, può gestire un vantaggio piuttosto consistente, peraltro supportato da una Jumbo-Visma in ottime condizioni di forma. L’incognita per lo sloveno resta la terza settimana, che in passato lo ha visto sovente pagare dazio.

CLASSIFICA GENERALE VUELTA A ESPANA 2020, QUINDICESIMA TAPPA

1 PRIMOŽ ROGLIC 1 TEAM JUMBO – VISMA 60H 19′ 41” – B : 42” –

2 RICHARD CARAPAZ 72 INEOS GRENADIERS 60H 20′ 20” + 00H 00′ 39” B : 16” –

3 HUGH JOHN CARTHY 102 EF PRO CYCLING 60H 20′ 28” + 00H 00′ 47” B : 10” –

4 DANIEL MARTIN 181 ISRAEL START-UP NATION 60H 21′ 23” + 00H 01′ 42” B : 22” –

5 ENRIC MAS 174 MOVISTAR TEAM 60H 23′ 04” + 00H 03′ 23” B : 4” –

6 WOUTER POELS 111 BAHRAIN – MCLAREN 60H 25′ 56” + 00H 06′ 15” – –

7 FELIX GROSSSCHARTNER 63 BORA – HANSGROHE 60H 26′ 55” + 00H 07′ 14” B : 6” –

8 ALEJANDRO VALVERDE 171 MOVISTAR TEAM 60H 28′ 20” + 00H 08′ 39” B : 5” –

9 ALEKSANDR VLASOV 51 ASTANA PRO TEAM 60H 28′ 29” + 00H 08′ 48” B : 6” –

10 DAVID DE LA CRUZ 21 UAE TEAM EMIRATES 60H 29′ 04” + 00H 09′ 23” – –

Foto: LaPresse