Ciclismo, Chris Froome: “Ringrazio la Vuelta per il trofeo del 2011”

Va a concludersi oggi la Vuelta 2020 con la passerella di Madrid ed il trionfo di Primoz Roglic. Quella odierna sarà l’ultima esperienza di Chris Froome con la maglia del Team INEOS Grenadiers, ex Team Sky. Il kenyano bianco dalla prossima stagione infatti passerà alla Israel Start-up Nation.

Nel frattempo però il britannico oggi ha ricevuto dalla corsa spagnola il trofeo del 2011, dove chiuse secondo alle spalle di Juan José Cobo Acebo, poi squalificato per doping. Le sue parole: “Grazie a @lavuelta per avermi dato l’opportunità di celebrare oggi la mia vittoria nel 2011. Una notizia che ho appreso per la prima volta mentre ero in terapia intensiva nel giugno dello scorso anno, quando ancora non sapevo se sarei mai stato in grado di correre di nuovo. Oggi completerò il mio primo grande giro da quell’incidente e anche se non sono stato in grado di pedalare al livello che avevo sperato e per cui avevo lavorato, sono orgoglioso di aver completato questo passo importante nel mio viaggio per tornare dove voglio essere. Grazie a tutti”.

Foto: Lapresse