Vuelta a España 2020, Jasper Philipsen: “Una vittoria incredibile. Oggi ho raccolto più di quello che mi aspettassi”

E’ stato Jasper Philipsen a trionfare in volata sul traguardo di Puebla de Sanabria, nellaquindicesima tappa della Vuelta a España 2020. Il grande deluso di giornata, purtroppo, è stato il nostro Mattia Cattaneo capace di entrare in fuga e di staccare tutti a circa 30 km dal traguardo. Purtroppo il vento contrario e l’andatura elevatissima fatta dal gruppo per condurre i velocisti alle ultime centinaia di metri ha vanificato i sogni di gloria del 30enne di Alzano Lombardo a poco più di 3 km dal traguardo. In volata il corridore dell’Uae Team Emirates è stato nettamente il più forte, alle sue spalle Pascal Ackermann e Jannik Steimle.

“E’ incredibile, non riesco a descrivere quello che provo. Questa vittoria significa molto per me. Oggi ho raccolto più di quello che mi aspettassi. Era andata via una fuga con corridori forti però siamo rimasti tranquilli e nel finale ho cominciato a crederci sempre di più. Sia io che Ackermann siamo adatti a questo tipo di finale ed è stata una bella lotta. Ora voglio godermi questo momento per il futuro si vedrà“.

Foto: Lapresse