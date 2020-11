Ciclismo, Ian Stannard si ritira per artrite reumatoide. Il fido gregario di Chris Froome appende la bici

Ian Stannard ha annunciato il proprio ritiro. Il ciclista britannico ha deciso di appendere la bicicletta al chiodo a causa dell’artrite reumatoide: ha combattuto per tanto tempo contro questa patologia, che lo ha sicuramente debilitato a livello prestazionale, e a 33 anni ha detto basta. Stiamo parlando di un fedelissimo gregario di Chris Froome, visto che ha accompagnato il keniano bianco in ben cinque successi nei Grandi Giri, ed è stato capitano del vecchio Team Sky (ora Ineos Grenadiers) nelle corse sul pavé. Nel suo palmares figurano due vittorie alla Omloop Het Nieuwsbald, il terzo posto alla Parigi-Roubaix 2016 (arrivò al traguardo nel quartetto completato da Mathew Hayman, Tom Boonen e Sep Vanmarcke) e il sesto posto alla Milano-Sanremo 2013.

Ian Stannard era alle prese con dolori a polsi, ginocchia e caviglie a causa di forti infiammazioni alle giunture, non riuscendo mai a trovare il trattamento che gli assicurasse il giovamento sperato. Il corridore saluta l’universo ciclistico con queste parole: “Dover lasciare in questo modo è una delusione, ma è chiaramente la decisione giusta per la mia salute e la mia famiglia. Quest’anno abbiamo studiato tutte le opzioni per affrontare la mia condizione e la squadra mi è stata accanto in ogni momento di questo percorso. Durante il lockdown ho iniziato a sperare che avrei potuto gestire il problema, ma appena sono riprese le corse ho capito che il mio corpo non sarebbe stato in grado di ritornare al livello necessario”.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock