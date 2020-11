Vuelta a España 2020: va via la fuga e vince nuovamente Tim Wellens

Frazione interlocutoria per la Vuelta a España 2020. Dopo la dura cronometro di ieri, oggi è andata in scena la quattordicesima tappa, di 204,7 chilometri, con partenza da Lugo e arrivo ad Ourense. Ad essere premiata è stata la fuga da lontano: arriva la doppietta per un super Tim Wellens, che fa il bis dopo il trionfo di Sabiñanigo. Per il belga della Lotto Soudal trentesimo successo della carriera. Resta senza problemi in Maglia Rossa Primoz Roglic.

Giornata da attacchi da lontano e, ovviamente, grandissima battaglia sin dal chilometro zero. Si sono susseguivi i tentativi prima di trovare la fuga giusta. Sette uomini sono riusciti ad evadere dal gruppo: Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step), Thymen Arensman (Sunweb), Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers), Michael Woods (EF Pro Cycling), Tim Wellens (Lotto Soudal), Pierre Luc Périchon (Cofidis) e Marc Soler (Movistar). Cambi regolari per i fuggitivi che hanno guadagnato subito un gran margine, superiore ai 5′. Il plotone prima con Astana e Bora-Hansgrohe, poi con la la Total Direct Energie ha provato a diminuire il gap, giungendo fino a 2′, ma sul finale ha deciso di rialzarsi.

Gli attaccanti sono dunque andati a giocarsi la vittoria di tappa. A circa 10 chilometri dal traguardo sono riusciti ad avvantaggiarsi in discesa Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step), Tim Wellens (Lotto Soudal) e Marc Soler (Movistar). Il terzetto è riuscito a sorprendere i rivali, ma una mancanza di collaborazione ha fatto sì che la situazione si ricompattasse proprio all’ultimo chilometro. Volata ristretta dunque, con Wellens che è riuscito ad anticipare i tempi, sfruttando un tratto molto tortuoso e pieno di curve, nel quale nessuno è riuscito a sopravanzarlo. Si sono dovuti accontentare del podio Woods e Stybar. Gruppo giunto a poco meno di 4′ di ritardo.

