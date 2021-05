LIVE MotoGP, GP Francia in DIRETTA: Valentino Rossi 9°, fatica Bagnaia. Risultati e classifica prove libere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.08 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport! Troverete cronache, classifiche, analisi, dichiarazioni, video, approfondimenti e tanto altro. Un saluto sportivo.

15.07 La classifica delle FP2 del GP di Francia di MotoGP.

1 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 320.6 1’31.747

2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 315.5 1’31.842 0.095 / 0.095

3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 313.5 1’32.136 0.389 / 0.294

4 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 320.6 1’32.137 0.390 / 0.001

5 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 310.6 1’32.279 0.532 / 0.142

6 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 314.5 1’32.296 0.549 / 0.017

7 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 319.6 1’32.361 0.614 / 0.065

8 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 316.5 1’32.632 0.885 / 0.271

9 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 312.6 1’32.669 0.922 / 0.037

10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 314.5 1’32.711 0.964 / 0.042

11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 314.5 1’32.762 1.015 / 0.051

12 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 320.6 1’32.800 1.053 / 0.038

13 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 314.5 1’32.908 1.161 / 0.108

14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 315.5 1’32.946 1.199 / 0.038

15 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 312.6 1’33.040 1.293 / 0.094

16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 313.5 1’33.117 1.370 / 0.077

17 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 322.7 1’33.204 1.457 / 0.087

18 53 Tito RABAT SPA Pramac Racing Ducati 312.6 1’33.361 1.614 / 0.157

19 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 316.5 1’33.536 1.789 / 0.175

20 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 308.7 1’33.985 2.238 / 0.449

21 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 313.5 1’34.147 2.400 / 0.162

22 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 310.6 1’34.520 2.773 / 0.373

15.04 Valentino Rossi sembra aver trovato la direzione giusta dopo i test svolti a Jerez poco meno di due settimane fa. Il nono posto è incoraggiante e anche sul passo non ha per nulla sfigurato, viaggiando tra i 5 e gli 8 decimi al giro più lento rispetto a Quartararo e Vinales, i migliori in questo senso.

15.01 Fine settimana in salita per Francesco Bagnaia. Dopo essere caduto nella prima parte delle FP2, è tornato in pista a 9 minuti dal termine con la sua seconda moto. Pochi istanti dopo è rientrato nuovamente ai box perché qualcosa non funzionava con le gomme soft. A quel punto ha deciso di non sprecare un ulteriore treno di pneumatici soft ed ha ripreso la pista con una media al posteriore, con la quale è stato impossibile migliorarsi. Se domani mattina dovesse piovere, il leader del Mondiale sarà costretto ad affrontare la difficile Q1, dove peraltro troverebbe le Suzuki di Rins e Mir!

14.59 11° Rins, 12° Bagnaia, 13° Mir, 19° Bastianini, 20° Savadori, 21° Marini, 22° Petrucci.

14.57 Si chiudono le FP2. Il francese Zarco (Ducati Pramac) chiude davanti a tutti in 1’31″747. 2° Quartararo a 0.095, 3° Vinales a 0.389. Completano la top10 Pol Espargarò, Morbidelli, Oliveira, Miller, Marc Marquez, Valentino Rossi e Nakagami. Se domani mattina, come pare probabile, dovesse piovere, allora questi dieci piloti saranno già qualificati per la Q2, perché sarà impossibile migliorare i tempi ottenuti oggi sull’asciutto.

14.56 VALENTINO ROSSI IN TOP10! E’ 9° a 0.922 da Zarco!

14.55 ZARCO IN VETTA! 1’31″747, 0.095 meglio di Quartararo. Bagnaia è sicuramente fuori dalla top10, era impensabile migliorarsi con la media al posteriore. Una scelta che non abbiamo capito.

14.54 Quartararo in testa davanti a Zarco, Pol Espargarò, Morbidelli e Vinales. Al momento un solo italiano in top10.

14.53 Cade anche Mir, è una mattanza oggi!

14.52 Si migliora ancora Fabio Quartararo. 1’31″842! Al momento Bagnaia 11° e Rossi 13°.

14.51 Bagnaia ora è nono, ma rischia seriamente di uscire dalla top10. Monta la gomma media a posteriore, teoricamente uno svantaggio rispetto agli avversari che utilizzano la soft.

14.50 Scelta insolita per Bagnaia: gomma media al posteriore.

14.50 Caduta per Rins! Pol Espargarò si porta in seconda piazza ad appena 17 millesimi da Quartararo!

14.49 Morbidelli si fa finalmente vedere! E’ 3°, ma a ben 0.579 da Quartararo. Di nuovo in pista Bagnaia a 5 minuti dal termine.

14.48 C’è qualcosa che non va per Bagnaia, che purtroppo è rientrato ai box.

14.47 Tutti i piloti in pista stanno utilizzando gomme soft.

14.46 E’ il momento dell’attacco al tempo per tutti i piloti. E’ già una fase cruciale del fine settimana.

14.45 Riecco in pista Francesco Bagnaia con coppia di gomme soft nuove. Speriamo che la caduta non abbia lasciato strascichi.

14.44 Sempre fermo ai box Francesco Bagnaia. Che però sta allacciando il casco.

14.43 1’32″913, Valentino Rossi è 8° a 0.793 da Quartararo.

14.42 Vinales scavalca Bagnaia ed è quinto. Valentino Rossi ora è in pista con le soft. Ha commesso un errore: peccato perché stava migliorando tanto.

14.40 Valentino Rossi agguanta la top10 provvisoria ed è 10°.

14.41 La scivolata di Fabio Quartararo:

14.40 15 minuti al termine. Sempre al comando Quartararo in 1’32″120, seguito da Nakagami, Rins, Bagnaia e Vinales. 12° Morbidelli, 15° Valentino Rossi.

14.39 Anche Miller è riuscito a riaccendere la moto: l’australiano rientra ai box in sella alla Ducati.

14.37 ANCHE JACK MILLER SI AGGIUNGE ALLA COLLEZIONE! Caduta anche per l’australiano alla curva 7! E’ un tracciato davvero insidioso..

14.36 Bagnaia sempre fermo ai box, evidentemente la seconda moto non è pronta.

14.35 Anche Quartararo è scivolato alla curva 3. Il francese ora ha parcheggiato la Yamaha a bordo pista, ora rientrerà ai box in scooter.

14.34 Il francese riesce però a tornare in sella ed a riaccendere la moto.

14.34 FIOCCANO LE CADUTE! Finisce a terra anche Fabio Quartararo!

14.33 Tra poco si dovrebbe iniziare a fare sul serio con i time-attack.

14.31 Rossi e Morbidelli stanno analizzando ai box il primo stint con i tecnici.

14.30 Spunta un pallido sole a Le Mans. La pioggia non dovrebbe fare capolino.

14.29 Ecco il video della scivolata di Francesco Bagnaia.

14.28 Pazzesco, Aleix Espargarò cade per la seconda volta in pochi minuti alla curva 3 con l’Aprilia!

14.27 Rossi guadagna una posizione ed è 12° a 1″489. Sul passo sta girando circa 8 decimi più lento rispetto a Quartararo e Vinales, che sin qui sono i migliori.

14.26 Gli altri italiani: 13° Rossi, 15° Morbidelli, 16° Bastianini, 18° Petrucci, 20° Savadori, 22° Marini.

14.25 Quartararo al comando, a seguire Nakagami, Rins, Bagnaia, Vinales, Zarco, Pol Espargarò, Mir, Marc Marquez, Alex Marquez.

14.24 La caduta alla curva 3 non ci voleva proprio per Bagnaia. Sta perdendo minuti preziosissimi. Ora sta rientrando ai box: potrà utilizzare la seconda moto.

14.23 1’32″120 per Quartararo, che continua a migliorarsi. 2° Nakagami a ben 0.591, 3° Rins a 0.642.

14.22 CADUTA DI BAGNAIA! Davvero non ci voleva, speriamo che non inizi a piovere a questo punto, sarebbe una beffa.

14.22 Rossi, che ha una media al posteriore, è 13°.

14.21 Ottimo Bagnaia, sale in terza piazza a 0.111 dalla vetta.

14.20 E’ buono il passo di Bagnaia. Ora ottiene un 1’33″216, resta a poco più di mezzo secondo da Quartararo.

14.19 11° Morbidelli a 1″257, 12° Valentino Rossi a 1″349.

14.18 Ecco il Quartararo in versione martello. 1’32″689. Si sta migliorando giro dopo giro.

14.17 Caduto Aleix Espargarò con l’Aprilia alla curva 3.

14.17 Miller e Marquez scavalcano Bagnaia, che ora è sesto.

14.16 Sale in quarta piazza Bagnaia. Davanti a lui Quartararo, Rins e Vinales.

14.15 1’33″025 per Quarataro, è già un tempo importante. Buon avvio per Valentino Rossi, è quinto. Sesto Bagnaia.

14.14 Con l’asciutto si rivede subito Quartararo, in vetta in 1’34″221.

14.13 1’35″466 per Aleix Espargarò, sono tempi di oltre 3 secondi più veloci rispetto a questa mattina, quando l’asfalto era umido.

14.12 Anche le Suzuki di Rins e Mir hanno optato per una coppia di gomme soft.

14.11 Doppia soft per Bagnaia, Quartararo, Vinales e Miller.

14.10 Soft all’anteriore e media al posteriore per Valentino Rossi e Morbidelli.

14.10 SEMAFORO VERDE! Iniziata la seconda sessione delle prove libere del GP di Francia di MotoGP!

14.09 Un nuvolone scurissimo si addensa sul circuito…Temporale in arrivo?

14.08 Francesco Bagnaia, leader del Mondiale, indossa il casco ed è pronto a montare in sella alla Ducati.

14.06 E’ pressoché certo che i piloti daranno subito l’assalto al tempo, mettendosi al riparo dal rischio della pioggia che è tutt’altro che scongiurato.

14.05 Anche la seconda sessione di prove libere a Le Mans durerà 45 minuti.

14.02 Questa seconda sessione sarà fondamentale. I 10 migliori piloti al termine di FP1, FP2 ed FP3 si qualificano per la seconda sessione delle qualifiche, mentre tutti gli altri sono obbligati a passare per la Q1. Se domani mattina, come probabile, dovesse piovere, allora sarebbe impossibile migliorare i tempi ottenuti oggi sull’asfalto asciutto delle FP2.

13.43 E’ chiaro che i valori questo pomeriggio potranno mutare completamente con la pista asciutta.

13.41 Questa mattina Miller ha fatto la differenza perché è stato l’unico ad utilizzare le gomme slick proprio in un frangente in cui la pista si era asciugata. Subito dopo aveva ripreso a piovere.

13.38 Al momento non piove nel corso delle FP2 della Moto3, dunque i piloti dovrebbero trovare pista asciutta.

13.37 La classifica dopo la sessione del mattino bagnata.

1 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 308.7 1’38.007

2 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 308.7 1’39.488 1.481 / 1.481

3 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 297.6 1’40.069 2.062 / 0.581

4 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 305.8 1’40.115 2.108 / 0.046

5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 305.8 1’40.121 2.114 / 0.006

6 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 291.5 1’40.244 2.237 / 0.123

7 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 307.7 1’40.256 2.249 / 0.012

8 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 301.2 1’40.582 2.575 / 0.326

9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 308.7 1’40.679 2.672 / 0.097

10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 299.4 1’41.029 3.022 / 0.350

11 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 305.8 1’41.258 3.251 / 0.229

12 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 300.3 1’41.299 3.292 / 0.041

13 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 295.0 1’41.423 3.416 / 0.124

14 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 296.7 1’41.524 3.517 / 0.101

15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 304.0 1’41.576 3.569 / 0.052

16 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 299.4 1’41.641 3.634 / 0.065

17 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 297.6 1’42.500 4.493 / 0.859

18 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 298.5 1’42.899 4.892 / 0.399

19 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 294.1 1’43.045 5.038 / 0.146

20 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 285.7 1’43.262 5.255 / 0.217

21 53 Tito RABAT SPA Pramac Racing Ducati 296.7 1’43.469 5.462 / 0.207

22 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 289.8 1’43.644 5.637 / 0.175

13.35 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 14.10 scatterà la seconda sessione delle prove libere del GP di Francia di MotoGP.

10.50 Grazie per averci seguito, appuntamento alle 14.10 per le FP2. A più tardi.

10.49 Risultati e classifica FP1.

1 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 308.7 1’38.007

2 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 308.7 1’39.488 1.481 / 1.481

3 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 297.6 1’40.069 2.062 / 0.581

4 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 305.8 1’40.115 2.108 / 0.046

5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 305.8 1’40.121 2.114 / 0.006

6 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 291.5 1’40.244 2.237 / 0.123

7 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 307.7 1’40.256 2.249 / 0.012

8 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 301.2 1’40.582 2.575 / 0.326

9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 308.7 1’40.679 2.672 / 0.097

10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 299.4 1’41.029 3.022 / 0.350

11 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 305.8 1’41.258 3.251 / 0.229

12 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 300.3 1’41.299 3.292 / 0.041

13 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 295.0 1’41.423 3.416 / 0.124

14 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 296.7 1’41.524 3.517 / 0.101

15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 304.0 1’41.576 3.569 / 0.052

16 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 299.4 1’41.641 3.634 / 0.065

17 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 297.6 1’42.500 4.493 / 0.859

18 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 298.5 1’42.899 4.892 / 0.399

19 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 294.1 1’43.045 5.038 / 0.146

20 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 285.7 1’43.262 5.255 / 0.217

21 53 Tito RABAT SPA Pramac Racing Ducati 296.7 1’43.469 5.462 / 0.207

22 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 289.8 1’43.644 5.637 / 0.175

10.48 In generale hanno faticato tutte le Yamaha, come testimoniano i piazzamenti di Vinales, Morbidelli e Quartararo fuori dalla top10. Sarà un fine settimana all’insegna del maltempo, anche se le condizioni dovrebbero migliorare tra domani pomeriggio e domenica.

10.47 La pioggia ha dato una mano anche a Marc Marquez, mentre Valentino Rossi è scivolato indietro dopo un avvio convincente: il Dottore ha fatto più fatica quando l’asfalto andava asciugandosi.

10.46 Abbiamo avuto la conferma che Miller e Zarco sono due egregi specialisti nella guida sul bagnato. Ha convinto Francesco Bagnaia, che temeva molto l’asfalto viscido: è migliorato tanto anche in queste condizioni.

10.44 12° Vinales, 13° Morbidelli, 14° Valentino Rossi, 16° Quartararo, 19° Petrucci, 20° Marini, 22° Bastianini. Attenzione: se la pioggia dovesse aumentare di intensità nel pomeriggio ed anche domani mattina, allora la top10 di queste FP1 sarà decisiva per l’accesso alla Q2. Dunque piloti come Vinales, Morbidelli, Rossi e Quartararo sarebbero costretti a transitare dalla Q1!

10.42 Si chiudono le FP1. Miller, unico ad aver ottenuto il tempo con gomme slick, chiude in testa in 1’38″007. Tutti gli altri piloti registrato il proprio miglior tempo con pneumatici da bagnato: 2° Zarco a 1″481, 3° Mir a 2″062. Completano la top10 Pol Espargarò, Marc Marquez, Savadori, Bagnaia, Oliveira, Rins ed Aleix Espargarò.

10.41 Pazzesco Savadori, è 6° con l’Aprilia, appena davanti a Bagnaia!

10.38 Attenzione perché la pioggia sembra dare una tregua ed i tempi tornano ad abbassarsi!

10.37 Miller è stato l’unico ad ottenere il tempo con gomme da asciutto. Ha davvero scelto il momento giuste per montarle, quando l’asfalto si stava asciugando. Dopodiché ha ricominciato a piovere! L’australiano è davvero un mago in queste condizioni. Peccato per lui che domenica non dovrebbe piovere.

10.36 Si alzano chiaramente i tempi, di fatto le FP1 sono finite qui.

10.34 Scivola Vinales alla curva 4.

10.34 Valentino Rossi intanto è risalito all’8° posto. 5° Bagnaia, 12° Morbidelli.

10.33 PAZZESCO MILLER! 1’38″007 con le gomme slick! Rifila 2″391! Ma ora ha ripreso a piovere, dunque nessuno potrà battere il tempo dell’australiano!

10.33 Alex Marquez scivola con le gomme da asciutto.

10.33 COLPO DI SCENA! Ricomincia a piovigginare!

10.32 FUNZIONANO LE GOMME DA ASCIUTTO! Miller è già secondo a soli 9 millesimi da Zarco. E’ chiaro che l’australiano ha caratteristiche tali da riuscire a prendere confidenza prima rispetto agli avversari.

10.31 Alex Marquez e Miller azzardano le slick ed entrano in pista con gomme soft da asciutto!

10.30 10 minuti al termine. Al comando Zarco davanti a Marquez, Bagnaia, Vinales, Miller, Nakagami, Mir, Savadori, Rins e Oliveira. 12° Morbidelli, 16° Rossi, 16° Quartararo.

10.28 Valentino Rossi è scivolato in 14ma posizione. Non si sta migliorando.

10.28 1’40″398 per Zarco, si migliora ancora. Marquez sale in seconda piazza a 0.384.

10.27 Sempre gomme da bagnato soft per tutti i piloti.

10.26 BENISSIMO BAGNAIA! E’ 2° a 0.460 da Zarco! Il centauro italiano si sta rivelando solito anche in condizioni di asfalto bagnato, che peraltro temeva molto. Ottimi segnali.

10.25 Vinales sale in seconda piazza. Intanto si sta migliorando Bagnaia.

10.24 L’asfalto si sta asciugando e risale Morbidelli. E’ 10° a 3″2 dalla vetta.

10.23 Sin qui Miller e Zarco sono stati i migliori sul bagnato, ma non è una sorpresa.

10.22 Zarco in testa in 1’40″796. 2° Miller a 0.596.

10.21 Ora Zarco al comando, ma sta arrivando Miller…

10.20 Mir sale in vetta in 1’41″854 con la seconda modo. Ora i tempi si stanno abbassando nettamente. Pista sempre più asciutta, ma ancora tutti in pista con gomme da bagnato.

10.19 E’ difficoltoso invece l’avvio di Franco Morbidelli, 20° a 3″3. Il romano deve trovare confidenza con l’asfalto bagnato. E’ un suo punto debole.

10.18 Marc Marquez sale al 2° posto a soli 47 millesimi da Oliveira.

10.16 Bagnaia è rientrato ai box, così come Valentino Rossi. Per entrambi avvio incoraggiante.

10.16 La pioggia sta mettendo in risalto piloti che solitamente veleggiano nelle retrovie: Lecuona è 7° con la KMT, Rabat 8° con la Ducati Pramac, Savadori 10° con l’Aprilia.

10.14 Al momento Marc Marquez è 12° a 2″4. Appena davanti allo spagnolo c’è Quartararo a 2″2 dalla vetta.

10.14 Vinales sale in seconda piazza, quinto Bagnaia, sesto Valentino Rossi. Come previsto, il Dottore gradisce queste condizioni di asfalto umido.

10.13 Spunta il sole, la pista si sta rapidamente asciugando, soprattutto in traiettoria.

10.13 Il portoghese Oliveira (1’42″824) sale in vetta con 0.488 su Miller, che nel frattempo è rientrato ai box.

10.12 Gli italiani: 5° Bagnaia, 7° Savadori, 11° Valentino Rossi, 14° Petrucci, 17° Morbidelli, 20° Marini, 22° Bastianini.

10.11 Tutti i piloti sono in pista con gomme da bagnato soft.

10.10 Il primo ad avvicinarsi all’australiano è il francese Zarco, 2° a 0.130. Il francese è un centauro che solitamente si esalta sul bagnato.

10.10 Incoraggiante questo avvio di Bagnaia. E’ 5° a 1″1 da Miller, che al momento sta facendo un altro sport rispetto agli altri.

10.09 Joan Mir si ferma alla curva 8. Problema tecnico per la Suzuki.

10.08 Anche il francese Quartararo non gradisce più di tanto la pioggia. Al momento è 17° a 3″ da Miller.

10.07 I giovani piloti italiani amano poco la pioggia (pensiamo a Bagnaia, Morbidelli, Marini e Bastianini). Valentino Rossi invece è uno specialista sopraffino, così come Danilo Petrucci.

10.06 Franco Morbidelli non ha mai amato molto il bagnato. Deve cercare di trovare il feeling giusto con la sua Yamaha Petronas.

10.05 Continua ad abbassare i tempi Miller. 1’43″455 per il ducatista, un secondo di vantaggio sulla KTM di Oliveira. 7° Bagnaia, 15° Valentino Rossi, 16° Morbidelli.

10.04 Chiaramente la classifica sta cambiando continuamente. Normale in queste condizioni.

10.03 Miller è davvero un grandissimo specialista in queste condizioni. Continua a girare su ritmi inavvicinabili per gli avversari. 1’44″369, rifila 1″5 a Pol Espargarò (Honda) che è secondo.

10.02 Buon giro per Bagnaia, sale in quarta piazza. Ha bisogno di prendere confidenza con l’asfalto umido, per lui è una fortuna che possa farlo durante le prove libere.

10.01 Si migliora Miller: 1’45″873. 2° Marquez a 0.825. 3° Petrucci a 1″881. Per ora Valentino Rossi 8°, Bagnaia 9°, Morbidelli 15°.

10.00 Jack Miller (Ducati) ribadisce subito di essere uno specialista del bagnato. 1’47″320 per la Ducati: l’australiano è al comando.

9.58 Ha smesso di piovere, dunque l’asfalto andrà progressivamente migliorando.

9.57 Bagnaia teme la pioggia, come ha dichiarato ieri: “Ho fatto solo sei gare bagnate nella mia carriera, potrei fare fatica“. Per sua fortuna domenica dovrebbe esserci il sole, ma anche nelle qualifiche di domani.

9.56 Gomme da bagnato soft per Fabio Quartararo.

9.56 Subito in pista Valentino Rossi e Francesco Bagnaia.

9.55 SEMAFORO VERDE! Iniziate le FP1 del GP di Francia di MotoGP!

9.53 Le FP1 dureranno 45 minuti, dunque termineranno alle 10.40. Cadute e bandiera rossa permettendo.

9.37 Pista bagnata a Le Mans, sta piovendo. Previsto brutto tempo per tutta la giornata ed anche domani mattina. Poi da sabato pomeriggio dovrebbe migliorare.

9.36 Si comincerà alle 9.55 con le prove libere 1.

9.35 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del GP di Francia di MotoGP.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Francia, round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato di Le Mans i piloti e i team dovranno lavorare sodo per trovare la giusta messa a punto in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica.

Sul circuito francese si riprende la ricorsa iridata con una Ducati forte come non mai. La Rossa è reduce dalla magica doppietta a Jerez de la Frontera (Spagna), dove l’australiano Jack Miller si è imposto davanti a Francesco “Pecco” Bagnaia. Con questi risultati, “Pecco” si è portato in vetta alla graduatoria mondiale con 66 punti, due in più del francese della Yamaha Fabio Quartararo, costretto a rallentare nel corso della gara in Andalusia per un problema al braccio destro.

Il transalpino, infatti, è stato costretto a operarsi in avvicinamento al questo fine-settimana e si suppone non sia al 100% della forma. Di questo cercheranno di approfittare i centauri di Borgo Panigale su un layout che dovrebbe essere favorevole alle caratteristiche della moto italiana. Parliamo di una pista “Stop&Go” dove le capacità in accelerazione e frenata della D16 potrebbero risultarne esaltate.

Si spera in un colpo di coda da parte della Yamaha Petronas. Franco Morbidelli deve fare i conti con una M1 troppo datata che difficilmente gli potrà consentire alla lunga di lottare per il titolo; Valentino Rossi fatica ad adattarsi a quello che le gomme richiedono. A Le Mans si avrà il quadro ancora più preciso.

Ricordiamo che le prove libere del GP di Francia di MotoGP saranno visibili in tv su SkySportMotoGP, ma non su TV8.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Francia, round del Mondiale 2021 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la FP1 prevista alle ore 09.55, mentre la FP2 si terrà alle 14.10. Buon divertimento!

Credit: MotoGP.com Press