DIRETTA F1, GP Spagna LIVE: orario TV8, griglia di partenza gara. Ferrari e Leclerc per il podio

16.23 La nostra diretta volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OA Sport per il GP di Spagna!

16.21 Entrambe le Ferrari davanti alle McLaren, con la sorpresa Ocon in quinta piazza tra Leclerc e Sainz. Qualifica abbastanza deludente per Alonso, che accusa un gap di 6 decimi dal compagno di squadra al volante dell’Alpine.

16.19 Appena 36 millesimi tra Hamilton e Verstappen, che battaglieranno anche domani per la vittoria del GP. Si profila un testa a testa fantastico per il titolo quest’anno…

16.17 Bilancio molto positivo per la Ferrari, anche grazie alle difficoltà di Perez, ma domani non sarà semplice difendere le posizioni ottenute oggi sul giro secco.

16.14 Di seguito la classifica finale del Q3, con Ricciardo che non ha potuto effettuare l’ultimo tentativo per aver preso bandiera (pessimo tempismo McLaren):

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:16.741 6

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.036 4

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.132 5

4 Charles LECLERC Ferrari+0.769 6

5 Esteban OCON Alpine+0.839 5

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.879 5

7 Daniel RICCIARDO McLaren+0.881 5

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.960 5

9 Lando NORRIS McLaren+1.269 6

10 Fernando ALONSO Alpine+1.406 6

16.12 Quarto Leclerc!!!!! Seconda fila Ferrari!!! Là davanti nessuno si migliora e Hamilton conquista la pole n.100!

16.10 Parte Norris per il suo giro lanciato, a seguire le Mercedes e Verstappen. Poi Sainz, Perez, Leclerc, Ocon, Alonso e Ricciardo.

16.08 Ci siamo, comincia il giro di lancio per l’ultimo tentativo! Hamilton, Verstappen e Bottas in lotta per la pole, tutti gli altri per la seconda fila. Leclerc e Norris possono migliorare notevolmente rispetto a prima, grazie alle gomme nuove.

16.07 Di seguito la classifica aggiornata dopo il primo tentativo del Q3:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:16.741 3

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.036 4

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.132 5

4 Esteban OCON Alpine+0.839 4

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.879 4

6 Daniel RICCIARDO McLaren+0.881 5

7 Charles LECLERC Ferrari+0.967 5

8 Lando NORRIS McLaren+1.269 4

9 Fernando ALONSO Alpine+1.785 4

16.06 Brutto errore per Perez, che si è girato in testacoda nel T3 dopo aver firmato dei settori discreti ma non eccezionali.

16.04 Hamilton davanti a tutti!!! Il britannico trova un giro pazzesco nel momento più importante ed è più veloce di Verstappen per 36 millesimi. 3° Bottas a 132 millesimi. 4° un super Ocon, 5° Sainz e 7° Leclerc (con gomme usate).

16.02 Gomme usate per Norris, Leclerc e Alonso, mentre gli altri montano pneumatici nuovi.

16.00 McLaren e Ferrari in pista per il primo time-attack del Q3. A seguire escono dai box anche tutti gli altri protagonisti.

15.59 Cominciano i 12 minuti del Q3: si infiamma la battaglia per la pole position!

15.58 Equilibrio davvero pazzesco alle spalle dei primi 3: dal quarto posto di Sainz al nono di Ocon ci sono appena 87 millesimi!! McLaren, Ferrari, Alpine e Perez in lotta sul filo dei centesimi…

15.55 Perez comincia a prendere il ritmo anche sul giro secco con la Red Bull, quindi servirà un giro perfetto da parte di Sainz e Leclerc per acciuffare la quarta piazza in griglia.

15.53 Ottimo giro per Carlos Sainz, 4° in 1’17″656. Di seguito la classifica finale del Q2:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:16.922 2

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.220 3

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.244 4

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.734 3

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.747 3

6 Lando NORRIS McLaren+0.774 4

7 Charles LECLERC Ferrari+0.795 4

8 Daniel RICCIARDO McLaren+0.797 3

9 Esteban OCON Alpine+0.821 3

10 Fernando ALONSO Alpine+1.044 4

11 Lance STROLL Aston Martin+1.052 4

12 Pierre GASLY AlphaTauri+1.060 3

13 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.157 4

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.434 4

15 George RUSSELL Williams+2.232 4

15.51 Ferrari in Q3 con entrambe le macchine! Esclusi Stroll, Gasly, Vettel, Giovinazzi e Russell.

15.49 Verstappen è l’unico a non scendere in pista per il secondo tentativo, alla luce del clamoroso giro firmato in precedenza.

15.48 In corso il giro di lancio per tutti, si preannuncia una battaglia incredibile per accedere al Q3…

15.47 Tutti fermi ai box in attesa dell’ultimo time-attack, ad eccezione della Williams di George Russell. Il britannico anticipa gli altri ma è solo 14° in 1’19″1, ad oltre 1″ dalla top10.

15.45 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:16.922 2

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.478 2

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.710 3

4 Lando NORRIS McLaren+0.774 3

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.925 3

6 Charles LECLERC Ferrari+0.997 2

7 Fernando ALONSO Alpine+1.044 2

8 Lance STROLL Aston Martin+1.052 3

9 Pierre GASLY AlphaTauri+1.060 3

10 Daniel RICCIARDO McLaren+1.115 3

11 Esteban OCON Alpine+1.119 2

12 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.147 2

13 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.157 2

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.648 3

15.44 Buon giro per i due piloti Ferrari, con Sainz 5° e Leclerc 6°. Attenzione però ai distacchi, che sono davvero risicatissimi fino al 13° posto di Vettel.

15.42 Verstappen mostruoso!! 1’16″922 e quasi mezzo secondo rifilato a Bottas, mentre Hamilton paga addirittura 7 decimi dall’olandese! Si lanciano anche le due Ferrari.

15.40 Mercedes alza l’asticella con gomma soft e si porta davanti a tutti con Bottas e Hamilton, ma Verstappen è impegnato in un giro veloce strepitoso…

15.39 Ferrari attende l’evoluzione della pista e decide di non scendere in pista al momento per il primo run del Q2.

15.38 Mercedes anticipa la concorrenza e non vuole correre alcun rischio, optando per la gomma morbida con entrambe le macchine in Q2. Si lanciano anche le Red Bull, le Aston Martin e Norris.

15.36 Comincia in questo momento il Q2! 15 minuti per stabilire i 10 qualificati per il Q3, che si daranno battaglia per la pole position.

15.34 Equilibrio pazzesco sul giro secco al Montmelò! I primi 13 sono racchiusi in mezzo secondo, ma Mercedes non ha ancora usato gomma soft…

15.32 Si qualifica per il Q2 Russell con la Williams e Giovinazzi con l’Alfa Romeo. Di seguito la classifica del Q1:

1 Lando NORRIS McLaren1:17.821 2

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.184 1

3 Charles LECLERC Ferrari+0.220 2

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.269 1

5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.369 1

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.382 1

7 Carlos SAINZ Ferrari+0.384 1

8 Lance STROLL Aston Martin+0.420 2

9 Lewis HAMILTON Mercedes+0.424 2

10 Daniel RICCIARDO McLaren+0.443 1

11 Esteban OCON Alpine+0.460 1

12 Fernando ALONSO Alpine+0.460 2

13 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.468 2

14 George RUSSELL Williams+0.624 3

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.728 2

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.735 2

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.096 2

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.296 3

19 Nicholas LATIFI Williams+1.398 3

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+1.986

15.30 Bel colpo McLaren con Norris che stampa il miglior tempo assoluto del Q1 in 1’17″821. Esclusi Tsunoda (a sorpresa), Raikkonen, Mick Schumacher, Latifi e Mazepin.

15.29 Leclerc sfutta la gomma nuova e vola in seconda posizione!! Buoni segnali per la Rossa, anche se il monegasco ha dovuto utilizzare un treno extra di pneumatici soft.

15.27 Comincia il giro di lancio per l’ultimo time-attack del Q1. In pista tutti i piloti dalla nona posizione in giù, incluso Charles Leclerc con gomma soft nuova.

15.25 I primi dieci dovrebbero essere abbastanza tranquilli, in ottica qualificazione per il Q2, ma vedremo se Ferrari deciderà di tutelarsi effettuando un nuovo run con Leclerc per evitare brutte sorprese.

15.23 Di seguito la classifica aggiornata a 6 minuti dal termine del Q1, ricordando che Mercedes ha una mescola di svantaggio rispetto a tutti gli altri:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:18.005 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.085 1

3 Pierre GASLY AlphaTauri+0.185 1

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.198 1

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.200 1

6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.240 1

7 Daniel RICCIARDO McLaren+0.259 1

8 Esteban OCON Alpine+0.276 1

9 Charles LECLERC Ferrari+0.416 1

10 Fernando ALONSO Alpine+0.555 1

11 George RUSSELL Williams+0.630 2

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.643 1

13 Lando NORRIS McLaren+0.801 1

14 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.890 1

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.027 1

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.068 1

17 Lance STROLL Aston Martin+1.072 1

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.400 2

19 Nicholas LATIFI Williams+1.426 2

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.555 2

15.21 Super Gasly con l’AlphaTauri! Terzo tempo per il francese in 1’18″190, a meno di due decimi dal miglior crono di Bottas.

15.19 Ottimo inizio Ferrari!! Carlos Sainz è 3° in 1’18″2, Leclerc 5° in 1’18″4. Distacchi ancora abbastanza esigui rispetto a Mercedes e Red Bull.

15.17 Mercedes impressionante con gomma media! Bottas va al comando in 1’18″005 davanti a Verstappen e Hamilton. 4° Perez a 6 decimi dalla vetta e a mezzo secondo dal compagno di squadra.

15.16 Hamilton e Bottas sono gli unici a montare gomme medie, mentre tutti gli altri (inclusi i due piloti Ferrari) optano per la mescola più morbida.

15.14 Latifi si mette a dettare il passo con la Williams in 1’20″241 davanti a Mick Schumacher e Mazepin. Nel frattempo Mercedes e Red Bull scendono in pista per il primo run di qualifica.

15.12 Williams e Haas rompono gli indugi e scendono subito in pista ad inizio Q1 con gomme soft. Fermi ai box tutti gli altri.

15.10 Temperature elevate ma non estreme, con 25°C dell’aria e 45°C di asfalto al Montmelò. Finalmente si comincia!

15.08 Ecco le immagini di curva 9, dove i commissari hanno ripristinato le condizioni di sicurezza legate alle barriere a bordo pista.

Qualifying is delayed by 10 minutes 👀 Track marshals are checking the barriers at Turn 9 The session will start at 15:10 local time #SpanishGP 🇪🇸 #F1

15.06 Di seguito la classifica del Mondiale costruttori:

1 MERCEDES 101

2 RED BULL RACING HONDA 83

3 MCLAREN MERCEDES 53

4 FERRARI 42

5 ALPINE RENAULT 13

6 ALPHATAURI HONDA 9

7 ASTON MARTIN MERCEDES 5

8 ALFA ROMEO RACING FERRARI 0

9 WILLIAMS MERCEDES 0

10 HAAS FERRARI 0

15.03 In attesa del Q1, vi ricordiamo la classifica generale del Mondiale piloti dopo 3 GP:

1 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 69

2 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 61

3 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 37

4 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 32

5 Charles Leclerc MON FERRARI 28

6 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA 22

7 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 16

8 Carlos Sainz ESP FERRARI 14

9 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 8

10 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 7

11 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN MERCEDES 5

12 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 5

13 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA 2

14 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 0

15 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 0

16 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN MERCEDES 0

17 George Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 0

18 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 0

19 Nikita Mazepin RAF HAAS FERRARI 0

20 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 0

15.00 Slitta di dieci minuti l’inizio delle qualifiche per mettere in sicurezza una barriera a bordo pista in uscita da curva 9.

14.58 Tra un paio di minuti comincerà ufficialmente la qualifica del GP di Spagna! Si parte con il Q1, in cui verranno eliminati 5 piloti. Haas e Williams candidate principali a non superare il taglio, anche se George Russell proverà l’ennesima magia sul giro secco per entrare in Q2.

14.55 Attenzione ad Alfa Romeo, possibile mina vagante nel midfield per entrare in Q3, alla luce di un set-up molto scarico e aggressivo che potrebbe consentire a Raikkonen e Giovinazzi di esprimersi al meglio sul giro secco (per poi soffrire domani sul ritmo).

14.52 I distacchi sono risicatissimi e molti team (forse tutti tranne Haas e Williams) possono coltivare speranze di qualificazione in Q3, perciò le prime due fasi della sessione si preannunciano particolarmente intense.

14.49 La Ferrari, per quanto visto nelle libere, può ambire a quel quarto posto specialmente con Charles Leclerc, ma in generale l’obiettivo della scuderia di Maranello è quello di piazzare entrambe le macchine nelle prime tre file.

14.46 Dal quarto posto in giù regna invece l’incertezza, con un Sergio Perez in difficoltà sul giro secco (con la Red Bull) che dovrà sgomitare con numerosi avversari per cercare di confermarsi in seconda fila come in Portogallo.

14.43 Verstappen e Hamilton sono i grandi favoriti per la pole position e per occupare entrambi i posti a disposizione in prima fila, anche se Bottas proverà a mettere assieme il giro perfetto proprio in Q3 per replicare la prestazione di Portimao (in cui ebbe la meglio sul teammate per 7 millesimi).

14.40 Di seguito la classifica dei migliori tempi firmati stamattina nelle FP3:

1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:17.835 11

2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:18.070 +0.235s 14

3 16 Charles Leclerc FERRARI 1:18.308 +0.473s 17

4 55 Carlos Sainz FERRARI 1:18.410 +0.575s 18

5 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:18.423 +0.588s 15

6 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:18.494 +0.659s 14

7 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:18.535 +0.700s 17

8 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:18.582 +0.747s 21

9 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:18.597 +0.762s 18

10 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:18.606 +0.771s 16

11 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:18.662 +0.827s 18

12 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:18.673 +0.838s 21

13 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:18.700 +0.865s 15

14 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:18.877 +1.042s 18

15 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:19.005 +1.170s 17

16 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:19.214 +1.379s 19

17 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:19.363 +1.528s 18

18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:19.392 +1.557s 16

19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:19.999 +2.164s 17

20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:20.237 +2.402s 15

14.36 Lewis Hamilton, dopo aver fallito il primo tentativo a Portimao, ha a disposizione una nuova chance per conquistare la pole position n.100 in carriera, diventando di fatto il primo pilota capace di raggiungere la tripla cifra di partenze al palo in Formula 1.

14.33 Per quanto riguarda le squadre, la graduatoria è guidata dalla Ferrari con 13. Tra i costruttori attualmente impegnati in Formula Uno, vantano almeno una pole position nel GP di Spagna anche McLaren (8), Mercedes (8), Williams (6) e Red Bull (2).

14.30 Sono quattro i piloti in attività ad aver già realizzato almeno una pole position a Barcellona. Se ne contano 5 per Lewis Hamilton (2014, 2016, 2017, 2018, 2020), 2 per Kimi Räikkönen (2005, 2008), 1 per Fernando Alonso (2006) e Valtteri Bottas (2019).

14.27 Michael Schumacher detiene il record di partenze al palo al Montmelò a quota 7 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004), oltre al primato relativo al maggior numero di pole position consecutive sul tracciato catalano (5).

14.24 In 22 occasioni su 30, il vincitore del Gran Premio a Barcellona è partito dalla pole. Allargando il campo alla prima fila, nel 90% dei casi ha vinto un pilota scattato dalla prima o dalla seconda casella in griglia.

14.21 Qualifiche che assumono un valore ancor più rilevante rispetto al solito, considerando i numeri del passato e la difficoltà nell’effettuare manovre di sorpasso in gara sul lay-out catalano.

14.18 Tutto pronto al Montmelò per la quarta qualifica dell’anno, in cui andrà in scena un nuovo capitolo del duello iridato tra Lewis Hamilton e Max Verstappen.

14.15 Buon pomeriggio amici di OA Sport e ben ritrovati per la diretta delle qualifiche del Gran Premio di Spagna 2021, quarto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Spagna 2021, quarta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Barcellona. Inizia il lungo weekend in terra catalana, spazio alle prime due sessioni di test che permetteranno ai piloti di perfezionare il feeling con un tracciato estremamente conosciuto e di perfezionare la messa a punto in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica. A disposizione due turni da un’ora ciascuno per effettuare tutto il lavoro necessario in vista dei momenti cruciali del fine settimana.

La Ferrari deve reagire dopo l’ultimo tormentato weekend in Portogallo. La Scuderia di Maranello ha riscontrato diverse criticità a Portimao e deve ripartire da zero, portando anche alcune novità in pista. La speranza è che Charles Leclerc e Carlos Sainz riescano a trovare il bandolo della matassa e dire la loro in pista, facendo capire di poter lottare per un buon piazzamento tra qualifiche e gara. Il tracciato non è tra i più congeniali al Cavallino Rampante, ma il monegasco e lo spagnolo proveranno a esprimersi al meglio e a trovare quella fiduaia smarrita in terra lusitana.

Proseguirà il duello tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Il britannico ha vinto il GP del Portogallo e ora ha otto punti di vantaggio in classifica generale sull’olandese. L’alfiere della Mercedes cercherà la prova di forza, l’uomo della Red Bull sa che non deve sbagliare nulla se vuole cercare davvero di fronteggiare il sette volte Campione del Mondo nella lotta per il titolo iridato. I rispettivi compagni di squadra Valtteri Bottas e Sergio Perez cercheranno di inserirsi. Da tenere in considerazione le McLarend di Lando Norris e Daniel Ricciardo, probabili avversari delle Ferrari.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Spagna 2021, quarta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Barcellona: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 11.30 con la FP1, poi alle ore 15.00 spazio alla seconda sessione. Buon divertimento a tutti.

Foto: Presse