DIRETTA F1, GP Sakhir LIVE: Russell osservato speciale nella FP3, Leclerc e Vettel per trovare il set-up ideale

15.15: Tutto tace al momento, con il solo Fittipaldi ad aver ottenuto un tempo.

15.12: Pietro Fittipaldi continua a essere l’unico in pista, facendo prove di partenza.

15.10: Molti bloccaggi per Fittipaldi che parla anche di vibrazioni via radio con il suo ingegnere.

15.08: Fittipaldi continua a essere l’unico in pista, gli altri attendono per via del diverso livello di gommatura.

15.06: 56″249 per Fittipaldi che si migliora, cercando di trovare maggior feeling.

15.05: Intanto si prepara a scendere in pista anche George Russell, osservato speciale di questa FP3, velocissimo ieri nella FP1 e nella FP2.

15.04: “Bilanciamento buono, ma devo abituarmi alla velocità“, le parole di Pietro.

15.02: Fittipaldi ottiene il crono di 56″499.

15.01: Subito in pista Pietro Fittipaldi, sulla Haas con le gomme morbide. Il quarto della famiglia Fittipaldi, nipote del grande Emerson (due volte iridato).

15.00: VIA ALLA FP3!!!

14.59: Un fattore nelle qualifiche sarà il traffico, soprattutto Q1 e Q2 e quindi sarà importante capire come i piloti sapranno regolarsi in pista.

14.58: 2′ al via della FP3, interessante capire anche come degraderanno gli pneumatici. Quello di Sakhir è un circuito a media severità che enfatizza trazione e frenata anziché i carichi laterali. Rispetto alla conformazione classica è meno severo sugli pneumatici rispetto a quello tradizionale. La casa milanese per questo appuntamento porterà in pista le mescole P Zero White hard C2, P Zero Yellow medium C3 e P Zero Red soft C4.

14.56: Ieri un’importante notizia in casa Ferrari è arrivata. Simone Resta passa alla Haas nell’ottica della collaborazione con il team statunitense, mentre Enrico Cardile assume il ruolo di responsabile del telaio a Maranello. Non cambiano invece gli altri ruoli comunicati lo scorso luglio, sia le varie aree di competenza. Enrico Gualtieri è il responsabile della Power Unit, Laurent Mekies direttore sportivo e responsabile delle attività di pista.

14.53: Proprio per questo i motori saranno molto stressati perché gireranno per diversi secondi al massimo della potenza. Sarà molto importante avere delle unità elettriche molto efficienti per non stressare ulteriormente la parte endotermica.

14.50: Rivedremo sulle vetture i pacchetti aerodinamici da basso carico utilizzati a Monza. Sarà fondamentale l’efficienza aerodinamica in quanto più una vettura riuscirà a generare carico deportante dal corpo vettura e più potrà scaricare le proprie ali per avere velocità massime più elevate. Su questa conformazione di pista l’ala mobile sarà poco efficace visto le ali molto scariche che verranno utilizzate dai team. La potenza della Power Unit e aerodinamica, saranno le armi fondamentali per essere competitivi su questo tracciato.

14.47: La pista, molto simile ad un “ovale”, è lunga solamente 3,543 km ed è composta da 11 curve. I piloti lasceranno il circuito tradizionale dopo la staccata di curva-4 (che diventerà un po’ meno severa) saltando dunque tutto il misto centrale per poi raccordarsi sul contro-rettilineo del terzo settore. Una pista dunque velocissima che, pur senza banking e in senso di marcia inverso, sarà un modo per la F1 di strizzare l’occhio agli speedway dell’americana Indycar.

14.44: Sfortunatamente per lui, la rottura del semiasse l’ha costretto a stare fermo praticamente tutto il secondo turno, non potendo portare a compimento alcun giro cronometrato. Una situazione davvero complicata per l’assenza di qualsiasi riferimento.

14.41: Discorso un po’ diverso per il monegasco Charles Leclerc: il ragazzo del Principato aveva approcciato bene alla FP2 e sembrava avere una velocità superiore rispetto al suo team-mate.

14.38: In casa Ferrari, invece, i problemi non mancano. La Rossa ha evidenziato tutti i suoi limiti su di un tracciato così veloce e soprattutto il tedesco Sebastian Vettel è parso molto in sofferenza.

14.35: Per il finnico, quindi, non sarà affatto facile. Da non sottovalutare, però, l’olandese Max Verstappen: il pilota della Red Bull ieri è stato velocissimo nella simulazione del passo gara e, con Hamilton out, potrebbe davvero ambire alla p.1.

14.32: Nello stesso tempo, il finlandese Valtteri Bottas è parso non al meglio delle sue possibilità, forse anche un po’ innervosito dalla situazione. Russell, da questo punto di vista, non ha manifestato in pista alcun timore reverenziale e oggi vuol confermarsi ad alto livello.

14.29: In secondo luogo, l’assenza del britannico Lewis Hamilton per il Covid-19 ha aperto il campo nella lotta per la pole. Il connazionale George Russell, sostituto di Lewis, ha fatto vedere di saperci fare e i migliori tempi delle due sessioni di prove libere del venerdì lo stanno a dimostrare.

14.26: Se qualcuno dovesse commettere qualche errore, potrebbe rischiare di rimaner fuori, non avendo avuto la possibilità di mettere insieme un giro pulito.

14.23: Un appuntamento in cui gli spunti non mancano. In primis, il circuito (una sorta di semi-ovale) sarà una grande sfida per i piloti in quanto la problematica del traffico potrebbe fare una grande differenza nelle prime fasi del time-attack.

14.20: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 e delle qualifiche del GP di Sakhir, penultimo round del Mondiale 2020 di F1. Su un nuovo layout, in Bahrain, i piloti e i team andranno a caccia della miglior prestazione possibile per garantirsi una buona posizione in griglia di partenza.

20.03 Si chiude qui il venerdì di Sakhir. Grazie per la cortese attenzione, ma non ci lasciate. La serata proseguirà con cronache, analisi, dichiarazioni e video dal Bahrain!

20.01 RIEPILOGO TEMPI FP2

1 63 G. Russell Mercedes 54″713 30 2 33 M. Verstappen Red Bull +00″128 54″841 26 3 11 S. Perez Racing Point +00″153 54″866 34 4 31 E. Ocon Renault +00″227 54″940 31 5 23 A. Albon Red Bull +00″323 55″036 24 6 26 D. Kvyat AlphaTauri +00″355 55″068 40 7 18 L. Stroll Racing Point +00″391 55″104 26 8 3 D. Ricciardo Renault +00″411 55″124 29 9 10 P. Gasly AlphaTauri +00″420 55″133 32 10 55 C. Sainz McLaren +00″545 55″258 26 11 77 V. Bottas Mercedes +00″608 55″321 34 12 7 K. Raikkonen Alfa Romeo +00″771 55″484 36 13 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo +00″820 55″533 39 14 20 K. Magnussen Haas +01″025 55″738 32 15 6 N. Latifi Williams +01″071 55″784 34 16 5 S. Vettel Ferrari +01″117 55″830 28 17 4 L. Norris McLaren +01″318 56″031 14 18 51 P. Fittipaldi Haas +01″397 56″110 29 19 45 J. Aitken Williams +01″547 56″260 41 20 16 C. Leclerc Ferrari 2

20.00 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA FP2!

19.58 Vettel viaggia sul passo del 59.6, più lento anche di Haas e Alfa Romeo. Davvero un venerdì pessimo per la scuderia di Maranello…

19.56 George Russell, quindi, chiude in vetta entrambe le sessioni della giornata. Il britannico stupisce e mette in difficoltà Bottas che è 11° con le hard. La Mercedes è la macchina migliore ed è pronta a vincere ancora a Sakhir, ma la Red Bull non è lontana specialmente sul passo gara

19.54 La FP2, ed il venerdì, volgono al termine. Mentre Kvyat piazza un altro 57.9, Vettel sbaglia di nuovo in curva 9 con una SF1000 impossibile da tenere in pista!

19.52 Ocon 58.0 a sua volta, Bottas 57.8, Perez a sua volta 57.8! C’è grande equilibrio in pista. La discriminante sarà la durata delle gomme. Vettel continua ad alternare prove di partenza a giri senza forzare.

19.50 Verstappen chiude un ennesimo giro sul piede del 58.3, Albon risponde in 58.2. La Red Bull sembra gestire meglio le gomme anche della Mercedes che ha visto alzarsi i tempi non di poco. Stroll e Perez ottimi a loro volta con le medie sul 58.0.

19.48 Bottas alza il ritmo e arriva sul 59.0, Verstappen costante sul 58 medio, Stroll con le medie in 58.5. Il traffico è notevole, tutti i piloti fanno fatica a tenere un ritmo accettabile. Domani in qualifica sarà davvero il caos!

19.46 Vettel monta le gomme medie, effettua una simulazione di partenza e riparte. Vedremo se riuscirà a completare un buon numero di giri. Stroll 57.9 intanto, 58.3 Verstappen

19.44 Verstappen sul passo del 58.0, Albon 58.2 conferma che la Red Bull possa essere davvero della partita a Sakhir

19.42 Per il momento Bottas procede sul 57alto-58basso, mentre Russell non è ancora sceso sotto il 58 nella simulazione di passo gara. Mercedes, al momento, la più veloce in pista

19.40 La Ferrari ha messo in mostra problemi enormi. Nel T2 la vettura non sta pista, mentre spinge bene nel T1. Leclerc, dopotutto, nel giro nel quale si è rotto il cambio aveva fatto segnare il miglior T1 del momento con le medie

19.38 La conferma del team Ferrari: la giornata di Charles Leclerc si è già conclusa

19.36 Brutta tegola per Leclerc e per la Ferrari che, quindi, ora dovrà comprimere tutto il lavoro solo sulla macchina di Vettel

19.34 SESSIONE CONCLUSA PER LECLERC. Il monegasco non tornerà in azione

19.32 Vettel torna ai box, effettua una prova di partenza e si lancia

19.30 AGGIORNAMENTO TEMPI

1 63 G. Russell Mercedes 54″713 19 2 33 M. Verstappen Red Bull +00″128 54″841 16 3 11 S. Perez Racing Point +00″153 54″866 17 4 31 E. Ocon Renault +00″227 54″940 15 5 23 A. Albon Red Bull +00″323 55″036 14 6 26 D. Kvyat AlphaTauri +00″355 55″068 25 7 18 L. Stroll Racing Point +00″391 55″104 13 8 3 D. Ricciardo Renault +00″411 55″124 13 9 10 P. Gasly AlphaTauri +00″420 55″133 20 10 55 C. Sainz McLaren +00″545 55″258 18 11 77 V. Bottas Mercedes +00″608 55″321 22 12 7 K. Raikkonen Alfa Romeo +00″771 55″484 19 13 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo +00″820 55″533 21 14 20 K. Magnussen Haas +01″025 55″738 20 15 6 N. Latifi Williams +01″071 55″784 18 16 5 S. Vettel Ferrari +01″117 55″830 19 17 4 L. Norris McLaren +01″318 56″031 13 18 51 P. Fittipaldi Haas +01″397 56″110 26 19 45 J. Aitken Williams +01″547 56″260 23 20 16 C. Leclerc Ferrari 2

19.30 Parte Vettel per la sua simulazione, con molti altri piloti che lo imitano e si lanciano

19.29 In Red Bull i due piloti si lamentano di sottosterzo, e gli errori non mancano…

Max: “How is this possible, I have so much understeer?” Alex: “There’s so much understeer” The Red Bulls currently sit in second and fifth, but we may see some changes ahead of Saturday…#SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/pzxoyUplPt — Formula 1 (@F1) December 4, 2020

19.27 Siamo entrati nell’ultima fase della sessione, i piloti iniziano a pensare alla simulazione di passo gara

19.26 Rimane in attesa Leclerc, che ha visto la sua FP2 pesantemente condizionata dal cambio. Tornerà in pista?

19.25 Bottas completa un altro giro ma non migliora e rimane 11° con il tempo fatto con gomma hard

19.24 Verstappen si migliora e si porta a 3 millesimi da Perez in terza posizione

19.23 AGGIORNAMENTO TEMPI

1 63 G. Russell Mercedes 54″713 15 2 11 S. Perez Racing Point +00″153 54″866 15 3 31 E. Ocon Renault +00″227 54″940 12 4 33 M. Verstappen Red Bull +00″330 55″043 8 5 26 D. Kvyat AlphaTauri +00″377 55″090 21 6 18 L. Stroll Racing Point +00″391 55″104 13 7 23 A. Albon Red Bull +00″518 55″231 9 8 77 V. Bottas Mercedes +00″608 55″321 16 9 10 P. Gasly AlphaTauri +00″654 55″367 11 10 3 D. Ricciardo Renault +00″934 55″647 7 11 55 C. Sainz McLaren +00″986 55″699 12 12 6 N. Latifi Williams +01″071 55″784 17 13 5 S. Vettel Ferrari +01″117 55″830 11 14 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo +01″202 55″915 12 15 4 L. Norris McLaren +01″318 56″031 6 16 7 K. Raikkonen Alfa Romeo +01″369 56″082 12 17 20 K. Magnussen Haas +01″387 56″100 11 18 51 P. Fittipaldi Haas +01″397 56″110 20 19 45 J. Aitken Williams +01″547 56″260

19.22 Si rilancia Bottas. Si presenta al T1 con 19 millesimi su Russell, quindi diventano 634 per un ennesimo errore nel T2 e alza il piede dal gas.

19.21 Verstappen avanti di 88 millesimi al T1, quindi arriva al T2 e sbaglia in ingresso di curva 7. Giro bruciato

19.20 Tocca a Russell. Arriva al T1 con 95 millesimi di ritardo, nonostante il traffico. Quindi si presenta al T2 con 175 di vantaggio sul tempo di Perez (cancellato Bottas) e conclude in 54.716 ed è primo!!

19.19 Bottas con soft arriva al T1 con il suo miglior tempo, quindi al T2 ha 304 millesimi di vantaggio, chiude in 54.506 ed è primo per 360 millesimi

19.18 Vettel si lancia e sbaglia di nuovo, più o meno nello stesso punto. La SF1000 sembra davvero impossibile da guidare.

19.17 Sainz arriva al T2 con 229 millesimi di ritardo, e conclude in 55.258 a 392 millesimi. Ottavo posto per lo spagnolo

19.16 Leclerc è tornato dentro il box, mentre i meccanici lavorano alacremente. Sarà in grado di tornare a girare nella FP2?

19.15 Parte Ocon per il suo primo giro con le soft. Arriva al T1 con 202 millesimi di vantaggio! Come fila la Renault! Si presenta al T2 con 27 di margine, quindi chiude in 54.940 a 74 millesimi

19.14 La visuale di Magnussen dell’errore di Vettel…

19.12 Ricciardo parte con le soft, migliora nel T2 per 257 millesimi e chiude in 55.124, quarto a 258 millesimi da Perez

19.11 Davvero erroraccio per il tedesco che, in questo modo, ha anche rovinato le gomme…

19.10 Vettel arriva al T1 con il suo miglior crono, poi nel T2 perde la monoposto in testa-coda e quasi viene centrato da Magnussen! Difficoltà enormi per le Rosse

19.09 Torna in scena Vettel con gomma soft, mentre si lancia Perez, arriva al T2 con 65 millesimi di vantaggio e chiude in 54.866 ed è primo per oltre un decimo con gomma soft

19.08 Torna in pista Bottas mentre va ai box Russell. Nei box Ferrari si lavora sulla monoposto di Leclerc che, nell’attesa, è uscito per tornare nella sua camera

19.07 AGGIORNAMENTO TEMPI

1 33 M. Verstappen Red Bull 55″043 8 2 31 E. Ocon Renault +00″142 55″185 9 3 23 A. Albon Red Bull +00″188 55″231 9 4 77 V. Bottas Mercedes +00″278 55″321 9 5 11 S. Perez Racing Point +00″303 55″346 10 6 26 D. Kvyat AlphaTauri +00″306 55″349 16 7 10 P. Gasly AlphaTauri +00″324 55″367 11 8 63 G. Russell Mercedes +00″366 55″409 9 9 3 D. Ricciardo Renault +00″604 55″647 7 10 18 L. Stroll Racing Point +00″636 55″679 7 11 55 C. Sainz McLaren +00″656 55″699 12 12 5 S. Vettel Ferrari +00″787 55″830 11 13 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo +00″872 55″915 12 14 4 L. Norris McLaren +00″988 56″031 6 15 7 K. Raikkonen Alfa Romeo +01″039 56″082 11 16 20 K. Magnussen Haas +01″057 56″100 11 17 6 N. Latifi Williams +01″320 56″363 89 18 51 P. Fittipaldi Haas +01″906 56″949 17 19 45 J. Aitken Williams +01″912 56″955 11 20 16 C. Leclerc Ferrari 2

19.06 Risponde Verstappen! Record nel T2 per l’olandese che, però, alza il piede nel finale per un errore e non migliora

19.05 Albon migliora ancora, soli 103 millesimi di distacco al T2, conclude in 55.231 a 188 millesimi ed è terzo! Sempre con gomma media

19.04 Di nuovo Russell, migliora nel T1, arriva al T2 con 354 millesimi di ritardo con gomma hard, e chiude in 55.409 rimane ottavo a 366 millesimi

19.03 Albon si lancia per il secondo giro, arriva al T2 con 192 millesimi di distacco, chiude in 55.335 ed è quarto a 292 millesimi dal compagno di team

19.02 Vettel sale in 11a posizione a circa un secondo dalla vetta

19.01 AGGIORNAMENTO TEMPI

1 33 M. Verstappen Red Bull 55″043 3 2 31 E. Ocon Renault +00″142 55″185 9 3 77 V. Bottas Mercedes +00″278 55″321 4 4 11 S. Perez Racing Point +00″303 55″346 10 5 10 P. Gasly AlphaTauri +00″324 55″367 11 6 26 D. Kvyat AlphaTauri +00″502 55″545 13 7 3 D. Ricciardo Renault +00″604 55″647 7 8 63 G. Russell Mercedes +00″632 55″675 3 9 18 L. Stroll Racing Point +00″636 55″679 7 10 55 C. Sainz McLaren +00″656 55″699 8 11 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo +00″872 55″915 11 12 4 L. Norris McLaren +00″988 56″031 6 13 7 K. Raikkonen Alfa Romeo +01″039 56″082 11 14 20 K. Magnussen Haas +01″057 56″100 11 15 5 S. Vettel Ferrari +01″063 56″106 5 16 6 N. Latifi Williams +01″320 56″363 8 17 23 A. Albon Red Bull +01″510 56″553 3 18 51 P. Fittipaldi Haas +01″906 56″949 17 19 45 J. Aitken Williams +01″912 56″955 9 20 16 C. Leclerc Ferrari 2

19.00 Arriva Verstappen! Record nel T2 per 229 millesimi, chiude in 55.083 con 142 millesimi su Ocon con gomma media

18.59 Bottas si rilancia, arriva al T1 con 59 millesimi di vantaggio su Ocon, quindi al T2 diventano 276 di ritardo, e chiude in 55.321 ed è secondo a 136 millesimi

18.58 Si lancia Valtteri Bottas ma sbaglia subito in curva 1, il finlandese appare in affanno in questo primo scorcio di weekend

18.57 Lando Norris si lamenta per un problema al fondo. L’inglese è andato troppo pesantemente sul cordolo della chicane 2-3

18.56 George Russell conclude il suo primo giro lanciato in 55.675 ed è sesto a 490 millesimi ma con gomma hard

18.55 Vettel non va oltre la 12a posizione a 921 millesimi, mentre Russell arriva al T1 con 317 millesimi di ritardo da Ocon

18.54 AGGIORNAMENTO TEMPI

1 31 E. Ocon Renault 55″185 7 2 11 S. Perez Racing Point +00″161 55″346 8 3 10 P. Gasly AlphaTauri +00″185 55″370 5 4 3 D. Ricciardo Renault +00″462 55″647 7 5 18 L. Stroll Racing Point +00″494 55″679 7 6 55 C. Sainz McLaren +00″514 55″699 8 7 26 D. Kvyat AlphaTauri +00″573 55″758 7 8 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo +00″730 55″915 11 9 4 L. Norris McLaren +00″846 56″031 6 10 7 K. Raikkonen Alfa Romeo +00″897 56″082 11 11 20 K. Magnussen Haas +00″915 56″100 11 12 5 S. Vettel Ferrari +00″921 56″106 5 13 6 N. Latifi Williams +01″178 56″363 8 14 51 P. Fittipaldi Haas +01″764 56″949 17 15 45 J. Aitken Williams +01″770 56″955 9

18.53 Mentre Leclerc torna mestamente ai box, esce Russell, vedremo se l’inglese sarà in grado di ripetersi dopo l’ottima FP1

18.52 Leclerc arriva in qualche modo ai box, ma questo ko al cambio è un brutto campanello d’allarme

18.51 ATTENZIONE! PROBLEMI PER LECLERC! Non ha trovato traffico nel T2, ma ci sono problemi di cambio! Rimane in sesta a 34kmh, sta provando a tornare ai box

18.50 Si lancia Leclerc, record per 119 millesimi nel T1, arriva al T2 con un secondo di ritardo dopo avere alzato il tempo. Ocon migliora in 55.185

18.49 Seb Vettel arriva in curva 2-3 e perde la vettura finendo in testa-coda. Tutto ok per il pilota che torna in pista, ma giro e gomme rovinate

18.48 Esce Sebastian Vettel! Charles Leclerc attende ancora qualche secondo

18.47 Kvyat sale subito in sesta posizione in 55.886

18.46 Entrano in azione anche le Alpha Tauri, mentre Ricciardo si mette in seconda posizione in 55.647 a 437 millesimi da Ocon

18.45 Gran tempo di Ocon che vola in 55.210 e mette oltre 4 decimi su Perez

18.44 Lance Stroll sale al comando, ma Perez lo scalza subito in 55.668 con 11 millesimi di vantaggio

18.43 In pista anche le Renault e Latifi, Ferrari ancora ferme ai box

18.42 Norris si mette in seconda posizione in 56.031 a distanza dal compagno Sainz

18.41 Scende in pista Sainz ed è subito primo in 55.699, Magnussen quarto in 56.220, Entrano anche Norris e le Racing Point

18.40 Giovinazzi risponde in 56.130 e si mette a pochi millesimi dal compagno

18.39 Kimi Raikkonen completa la sua prima tornata in 56.082 con gomma hard

18.38 Uno sguardo ravvicinato al pilota brasiliano della Haas

18.37 Giro di raffreddamento per Fittipaldi che si rilancia, mentre le due Alfa Romeo sono pronte per il primo giro

18.36 Entra in azione anche Antonio Giovinazzi, seguito dal compagno Kimi Raikkonen

18.35 Primo giro per Pietro Fittipaldi in 56.949, al momento è l’unico in pista a Sakhir

18.34 Pietro Fittipaldi è il quarto pilota della incredibile dinastia Fittipaldi. Il brasiliano ha fatto un po’ fatica questa mattina, con il 19° crono, vedremo ora come si comporterà

18.32 Inizia il suo programma Pietro Fittipaldi con la Haas, il pilota brasiliano vuole fare esperienza in F1

18.31 Tutti subito in pista per sfruttare al massimo i 90 minuti della sessione

18.30 SEMAFORO VERDE!!!!! SCATTA LA FP2 DEL GP DI SAKHIR!!!

RISULTATI E CLASSIFICA FP1: SUBITO AL COMANDO GEORGE RUSSELL!

LA CRONACA DELLA FP1

Il programma de GP Sakhir (4 dicembre) – La presentazione del GP Sakhir – Russell sostituisce Hamilton – Le dichiarazioni di Vettel – Le dichiarazioni di Leclerc

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Sakhir, penultimo round del Mondiale 2020 di F1. Il Circus si esibirà ancora una volta in Bahrain, ma stavolta il tracciato non sarà quello classico. Il layout, infatti, sarà affine a quello di un semi-ovale, dove la velocità sarà ancor più elevata. Un circuito lungo solamente 3,543 km e composto da 11 curve. I piloti lasceranno il tracciato tradizionale dopo la staccata di curva-4 (che diventerà un po’ meno impegnativa) saltando dunque tutto il misto centrale per poi raccordarsi sul contro-rettilineo del terzo settore. Una pista dunque estremamente veloce, che piacerà agli amanti delle corse americane. Pertanto, per i team, i dati raccolti nella settimana scorsa non saranno di grande utilità visto che l’assetto aerodinamico e meccanico che verrà utilizzato sarà completamente diverso.

Un weekend che, oltre per questa novità, si preannuncia interessante. In primis, mancherà Lewis Hamilton: il sette volte iridato è risultato positivo al Coronavirus e spetterà al connazionale George Russell sostituirlo. Una grande chance per lui, che quest’anno ha dovuto fare i conti con le problematiche in Williams. Altre figure diverse saranno quelle di Jack Aitken (pilota di riserva della Williams e impegnato in F2 con il team Campos Racing) e di Pietro Fittipaldi che sostituirà il franco-svizzero Romain Grosjean, protagonista domenica scorsa di un incidente pauroso. Abile e fortunato il pilota della Haas nel riuscire ad abbandonare la sua monoposto, distrutta in due parti e in fiamme. Un episodio che ha riportato alla mente episodi di un triste passato e che fortunatamente in questo caso hanno avuto un esito positivo.

Detto questo, si preannuncia un weekend ancora complicato per la Ferrari. Il 10° e 13° posto del monegasco Charles Leclerc e del tedesco Sebastian Vettel hanno rappresentato tutte le difficoltà su di una pista in cui il motore è importante, al pari dell’efficienza aerodinamica. La Rossa, da questo punto di vista, ha manifestato tutti i propri limiti e su di un tracciato ancor più veloce le cose non dovrebbero andare meglio.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del GP di Sakhir, penultimo round del Mondiale 2020 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La FP1 inizierà alle ore 14.30 italiane, mentre la FP2 alle ore 18.30. Buon divertimento!

