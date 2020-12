F1, Valtteri Bottas: “Ho centrato il mio obiettivo, la gara sarà un’incognita”

Il finlandese Valtteri Bottas fa il suo e conquista la pole-position del GP di Sakhir, penultimo round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato nel deserto, sotto le luci artificiali, il finnico ha approfittato dell’assenza (causa Covid) del campione del mondo Lewis Hamilton per centrare la p.1 con il crono di 53″377 a precedere di pochi centesimi il suo team-mate George Russell (sostituto di Hamilton) e la Red Bull dell’olandese Max Verstappen. Per Bottas si tratta della 16ma pole in carriera (quinta quest’anno), che attesta la sua solidità nel time-attack. Giova sottolineare la quarta piazza del monegasco Charles Leclerc con la Ferrari, mentre l’altra Rossa del tedesco Sebastian Vettel partirà domani in 13ma posizione

“Sicuramente è stata una sessione particolare, mi sono concentrato sul mio lavoro e non volevo sprecare energie altrove. Devo congratularmi con il team per la strategia, non sono state le miei migliori qualifiche, ma l’obiettivo è stato centrato. La gara è un’incognita, sono contento di essere in pole perché non penso ci siano molti modi di superare. Sembra una pista di Topolino...“, le parole a caldo di Valtteri.

Foto: LaPresse