F1, risultati e classifica FP1 GP Sakhir: comanda Russell, ottavo Vettel e decimo Leclerc

Il Mondiale di F1 2020 è ripreso oggi, venerdì 4 dicembre, con il GP di Sakhir, che si disputa nell’omonima città, ed è valido come sedicesima prova del calendario. Oggi pomeriggio si è appena conclusa la prima delle due consuete sessioni delle prove libere della durata di 90′.

Comanda la Mercedes con George Russell, mentre le due Ferrari sono ottava con Sebastian Vettel e decima con Charles Leclerc. Quindicesimo Antonio Giovinazzi con l’Alfa Romeo. Nel pomeriggio, alle ore 18.30 italiane, la FP2, che potrà fornire ulteriori elementi in vista di domenica.

CLASSIFICA FP1 F1 GP SAKHIR 2020

1 George Russell Mercedes 0:54.546 49

2 Max Verstappen Red Bull 0.176s 29

3 Alex Albon Red Bull 0.265s 18

4 Valtteri Bottas Mercedes 0.322s 44

5 Daniil Kvyat AlphaTauri 0.465s 40

6 Pierre Gasly AlphaTauri 0.620s 37

7 Esteban Ocon Renault 0.727s 49

8 Sebastian Vettel Ferrari 0.735s 40

9 Daniel Ricciardo Renault 0.833s 39

10 Charles Leclerc Ferrari 0.903s 35

11 Lance Stroll Racing Point 1.012s 41

12 Sergio Perez Racing Point 1.170s 32

13 Carlos Sainz McLaren 1.211s 41

14 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 1.237s 32

15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 1.312s 35

16 Lando Norris McLaren 1.532s 47

17 Kevin Magnussen Haas 1.584s 37

18 Nicholas Latifi Williams 2.218s 48

19 Pietro Fittipaldi Haas 2.531s 24

20 Jack Aitken Williams 2.641s 33

Foto: LaPresse