F1, George Russell: “Mi sentivo alienato. Sono felice e vicinissimo a Bottas. In gara? Forse non ho esperienza”

George Russell ha conquistato un eccellente secondo posto nelle qualifiche del GP del Sakhir 2020, penultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sull’omonimo circuito del Bahrain. Il britannico ha sostituito all’ultimo minuto l’assente Lewis Hamilton e si è subito distinto al volante della Mercedes, chiudendo ad appena 26 millesimi di ritardo dal compagno di squadra Valtteri Bottas, capace di conquistare la pole position.

George Russell ha analizzato la sua prestazione subito dopo le qualifiche: “Una sessione incredibilmente intensa, un weekend intenso perché mi sono dovuto abituare alla macchina e al sedile. All’inizio mi sentivo un po’ alienato, ci vuole uno stile di guida completamente diverso: ho dovuto disimparare quanto appreso in Williams e ho dovuto imparare di nuovo per andare veloce con la Mercedes. Ho provato varie cose che non sono andate bene, ma sono contento di essere arrivato al Q3. Nell’ultimo giro potevo fare meglio, ad appena 26 millesimi dalla pole. Se me l’avessero detto settimana scorsa non ci avrei creduto“.

L’ex pilota della Mercedes ha proseguito: “Sono enormemente felice. Bottas ha dato filo da torcere a Hamilton in qualifica, poter arrivare così vicino a lui, con appena due giorni di preparazione, mi rendo davvero molto contento“.

E in vista della gara: “Domani mi guarderò davanti, dovremo essere pronti per una gara lunga e compicata. In qualifica mi sento a mio agio perché puoi dare tutto quello che hai in breve tempo. Domani ci vorrà più controllo e finezza, forse non ho ancora abbastanza esperienza, ma darò tutto quello che ho e vediamo quello che succede“.

Foto: Lapresse