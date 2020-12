F1, Mattia Binotto: “Leclerc è stato straordinario nelle qualifiche, domani daremo tutto in gara”

Luci e ombre per la Ferrari al termine delle qualifiche del GP di Sakhir, penultimo round del Mondiale 2020 di F1. La Rossa è stata portata in alto da uno strepitoso Charles Leclerc: il monegasco, grazie a un giro magnifico, ha ottenuto la seconda fila (quarto tempo) su di un tracciato sulla carta molto sfavorevole alla SF1000. Il layout, diverso da quello affrontato solitamente in Bahrain, è decisamente più corto, assumendo i connotati di un semi-ovale. Appare chiaro che il motore e l’efficienza aerodinamica siano due parametri imprescindibili su questa pista, che solitamente fanno soffrire la Rossa.

Da questo punto di vista, Leclerc ci ha messo tanto del suo, cogliendo qualcosa di inaspettato. Di tenore decisamente diverso il risultato del tedesco Sebastian Vettel. Il quattro volte iridato non è andato oltre il 13° posto finale, faticando a trovare il ritmo con la sua Ferrari soprattutto nel secondo settore. Una gara in salita si prospetta per Seb, specialmente perché su questo circuito non sarà molto semplice superare.

Ad analizzare tutti gli aspetti del time-attack è stato il Team Principal del Cavallino Rampante Mattia Binotto: “Una bellissima qualifica di Charles, che ha eguagliato oggi il suo miglior piazzamento stagionale. Il quarto posto è frutto del suo straordinario talento, considerato anche il fatto che aveva praticamente saltato tutta la seconda sessione di prove libere. Ci rimane solamente un piccolo rammarico per non aver centrato il passaggio in Q2 con le Medium – ci avrebbe messo in un’ottima posizione per la gara – ma Charles sa di avere fatto tutto il possibile per riuscirci. Sebastian, che aveva perso l’ultima parte di FP3 a causa di un problema tecnico, si è sentito molto più a suo agio con la vettura rispetto a ieri ma non è riuscito a passare il taglio in Q2 in una sessione dove bastavano pochi centesimi per perdere o guadagnare posizioni preziose. Oggi vanno fatti i complimenti anche a tutta la squadra in pista perché è stato fatto un ottimo lavoro sia nella sostituzione rapidissima della PU di Sebastian, effettuata per motivi precauzionali dopo FP3, sia nella preparazione e nell’esecuzione del programma di una sessione di qualifica molto complicata da interpretare. Domani in gara cercheremo come sempre di portare a casa il massimo dei punti possibile: non sarà facile perché i valori in campo sono molto ravvicinati ma se faremo tutto alla perfezione allora potremo toglierci qualche soddisfazione”, le sue parole (fonte: ferrari.com).

