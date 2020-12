F1, George Russell subito davanti a Bottas in FP1 a Sakhir! Incoraggiante Vettel: classifica e risultati

La prima sessione di prove libere del Gran Premio di Sakhir, penultimo appuntamento del Mondiale di F1 2020, farà parlare di sé a lungo. George Russell, infatti, porta la sua Mercedes in vetta alla classifica e apre discussioni e scenari davvero clamorosi, con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas che stanno ragionando sulla prestazione del classe 1999 che, pronti via, ha preso in mano la W11 e l’ha guidata come se nulla fosse.

Abbiamo vissuto novanta minuti davvero intensi nel deserto del Bahrain (con temperatura di 26 gradi per quel che riguarda l’aria e 30 sull’asfalto, nel tramonto di Sakhir), con i piloti che hanno fatto conoscenza del nuovo rapidissimo lay-out del tracciato. Un tracciato che è differente rispetto a quello della scorsa settimana. Non viene più affrontato il tratto misto centrale, per cui dopo curva 4 si procede direttamente verso il penultimo rettilineo, con una serie di curve rapide. La conformazione è da altissime velocità, con le Power Unit più potenti che possono fare la differenza.

Loading...

Loading...

C’era grande attesa per ammirare l’esordio del britannico George Russell sulla Mercedes lasciata libera da Lewis Hamilton. Il numero 44, risultato positivo al Covid-19 ad inizio settimana, ha dovuto cedere la sua W11 al pilota della Williams che, come detto, ha stampato il miglior giro della FP1 in 54.546. Non succedeva dal lontano 1994 che un campione del mondo venisse sostituito durante la stagione. In quella occasione Michael Schumacher sulla Benetton, venne squalificato, ed il suo posto venne preso dal finlandese JJ Lehto.

Alle spalle del britannico si è classificato Max Verstappen (Red Bull) in 54.722 a 176 millesimi di distacco, quindi terzo il suo compagno di team, il thailandese Alexander Albon in 54.811 a 265 millesimi. Quarto crono per un deludente Valtteri Bottas in 54.868 a 322 millesimi dal nuovo vicino di box George Russell. Il finlandese ha sbagliato in diverse occasioni, forse infastidito dalla prestazione del britannico. Quinto tempo per il russo Daniil Kvyat (Alpha Tauri) in 55.011 a 465 millesimi dalla vetta, mentre è sesto il suo compagno di scuderia, il francese Pierre Gasly in 55.166 a 620 millesimi.

Settimo il suo connazionale Esteban Ocon (Renault) a 727 millesimi, davanti al primo dei ferraristi, Sebastian Vettel, ottavo in 55.281 a 735 millesimi. Chiude nono Daniel Ricciardo (Renault) a 833 millesimi, mentre è decimo Charles Leclerc (Ferrari) in 55.449 a 903 millesimi, dopo aver abortito un paio di giri molto validi, per colpa del notevole traffico del circuito di Sakhir.

Si ferma in quindicesima posizione Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) a 1.312 da Russell, mentre è diciannovesimo e penultimo il brasiliano Pietro Fittipaldi che sostituisce Romain Grosjean in Haas con un gap di 2.531 dalla vetta. Il quarto rappresentante della dinastia Fittipaldi ha fatto conoscenza di vettura e pista, con chilometri importanti messi in cascina. A questo punto la concentrazione passa alla FP2 delle ore 18.30 nella quale cercheremo di cari i ritmi delle vetture in simulazione di passo gara e, soprattutto, se George Russell saprà confermarsi davanti a tutti.

CLASSIFICA TEMPI FP1 GP BAHRAIN 2020 – F1

1 George Russell Mercedes 0:54.546 49

2 Max Verstappen Red Bull 0.176s 29

3 Alex Albon Red Bull 0.265s 18

4 Valtteri Bottas Mercedes 0.322s 44

5 Daniil Kvyat AlphaTauri 0.465s 40

6 Pierre Gasly AlphaTauri 0.620s 37

7 Esteban Ocon Renault 0.727s 49

8 Sebastian Vettel Ferrari 0.735s 40

9 Daniel Ricciardo Renault 0.833s 39

10 Charles Leclerc Ferrari 0.903s 35

11 Lance Stroll Racing Point 1.012s 41

12 Sergio Perez Racing Point 1.170s 32

13 Carlos Sainz McLaren 1.211s 41

14 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 1.237s 32

15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 1.312s 35

16 Lando Norris McLaren 1.532s 47

17 Kevin Magnussen Haas 1.584s 37

18 Nicholas Latifi Williams 2.218s 48

19 Pietro Fittipaldi Haas 2.531s 24

20 Jack Aitken Williams 2.641s 33

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA FORMULA UNO

alessandro.passanti@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse