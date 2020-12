F1, Kimi Raikkonen: “È stata una notte difficile”

Kimi Raikkonen commenta la propria prestazione al termine del Gran Premio di Sahkir 2020 di F1. Il finnico dell’Alfa Romeo chiude al quattordicesimo posto l’evento di Manama alle spalle del compagno di box Antonio Giovinazzi.

L’ex campione del mondo della Ferrari ha mostrato la propria delusione ai microfoni della propria squadra in una serata che non lo ha mai visto come protagonista. L’esperto pilota finlandese ha affermato: “È stata una notte difficile in cui probabilmente abbiamo ottenuto tutto quello che avremmo potuto sperare. Non è stato semplice mantenere un ritmo costante per tutti quei giri. Ho fatto una buona partenza ma sono dovuto andare largo fuori dalla curva due. Ho perso la vettura colpendo il cordolo e mi sono girato. Ho lasciato sul piatto due posizioni, ma alla fine non ha fatto differenza per il risultato finale”.

Kimi, nel suo intervento, ha sottolineato la difficoltà nel gestire la monoposto nel finale dello stint: “La macchina sembrava molto simile alla scorsa settimana. Con le gomme nuove riuscivo a sostenere un buon ritmo, ma con il passare dello stint la situazione si complicava”.

Foto: LaPresse