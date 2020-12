F1, George Russell potrebbe meritarsi la promozione in Mercedes? Un compagno troppo scomodo per Hamilton..

George Russell chiude in vetta la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Sakhir, penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2020, e già di per sé questa è la grande notizia della giornata. Il pilota inglese, catapultato dalla Williams sulla W11, ha confermato le sue qualità e, in un colpo solo, ha regalato una nottata con mille pensieri a Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Per quale motivo? Andiamo con ordine.

Il campione del mondo in carica, ancora alle prese con i sintomi del Covid-19 come ha spiegato anche Toto Wolff, si augurava tutto tranne che vedere il suo sostituto andare forte, anzi fortissimo. Il classe 1999, infatti, ha impiegato davvero poco a capire la vettura di Brackley e, da quel momento, ha fatto segnare i migliori crono di entrambe le sessioni. Il dominatore della stagione avrebbe preferito un andamento più incerto del suo “vice” per zittire una volta in più coloro i quali lo “accusano” di essere imprendibile grazie ad una macchina che è nettamente superiore a tutte le altre.

Non è ancora dato a sapersi, ovviamente, se il nativo di King’s Lynn saprà confermarsi anche domani in qualifica e, soprattutto, domenica in gara, ma i primi passi mossi sulla Freccia Nera sono stati decisamente sorprendenti. Valtteri Bottas, a sua volta, ha concluso il suo venerdì di Sakhir con le ossa rotte. 322 millesimi di distacco nella FP1, quindi solamente undicesimo (con due mescole di differenza, va detto) nella FP2. Tanti errori per il finlandese, e sbavature, che lo hanno messo in evidenza in grande difficoltà. La crisi nera nella quale era finito per colpa di Lewis Hamilton potrebbe andare addirittura ad acuirsi per colpa di George Russell. Subire “scoppole” dal numero 44 è un contro, ma da George Russell no, farebbe un altro effetto.

Nei piani di Toto Wolff e company, il classe 1999 sarebbe dovuto salire sulla Mercedes già dal 2021, ma la questione legata alla pandemia ha fatto optare per una scelta più legata alla continuità, con la conferma di Valtteri Bottas. Dopo quanto visto oggi nelle prime tre ore di prove libere in Bahrain, a Lewis Hamilton questa scelta probabilmente andrà ancor più a genio, dato che George Russell appare uno di quei piloti baciati dal talento. Un diamante ancora grezzo che, su una monoposto eccezionale come la Mercedes potrebbe creare qualche grattacapo anche al Cavaliere Nero. Certo, un sette volte campione del mondo non potrà avere paura di un “ragazzino” ma se domani e domenica arriveranno conferme, a Brackley potrebbero anche iniziare a fare pensieri concreti sul nativo di King’s Lynn.

Per il momento gustiamoci questo splendido Gran Premio di Sakhir, con un inglese che potrebbe portare alla vittoria la W11 e, in questo caso sì, sarebbe davvero una notizia epocale, e non la consueta monotonia.

