F1, Daniel Ricciardo: “È stato un giorno perfetto per il team”

Daniel Riccardo commenta il quinto posto al termine del Gran Premio di Sahkir, penultimo atto del Mondiale di F1 2020. L’australiano ha chiuso la manifestazione alle spalle dello spagnolo Carlos Sainz (McLaren). Il nativo di Perth, portacolori della Renualt, è consapevole di aver perso l’occasione per salire sul podio.

Nel suo intervento ai microfoni della massima formula, il futuro pilota della McLaren si è congratulato con il francese Esteban Ocon (Renault), per la prima volta in carriera secondo in un GP: “È stato triste chiudere quinto. La strategia è stata buona. In questo momento ho un misto di emozioni visto il secondo posto di Esteban. Sono molto contento per lui che ha potuto festeggiare il primo podio. Ha fatto una gara incredibile ed ha meritato la seconda posizione. È stato un giorno perfetto per il team e per la classifica costruttori. Vedremo la settimana prossima come andrà. Dopo il primo giro ero quarto ed ho capito che avremmo avuto molte opportunità di far bene. La posizione in pista era fondamentale oggi”.

