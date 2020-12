F1, Pietro Fittipaldi: “Oggi è stato fantastico ed emozionante. Domani farò un altro passo avanti”

Pietro Fittipaldi ha concluso la sua prima giornata da pilota di Formula 1 con un discreto 18° posto assoluto al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Sakhir 2020. Il 24enne brasiliano, nipote del due volte campione iridato Emerson Fittipaldi, ha svolto un buon lavoro attestandosi a meno di quattro decimi di ritardo sul giro secco con la Haas dall’esperto compagno di squadra danese Kevin Magnussen. Il terzo pilota del team americano è stato chiamato in Bahrain per sostituire Romain Grosjean, in seguito al bruttissimo incidente di cui si è reso protagonista il francese domenica scorsa. Di seguito le dichiarazioni di Pietro Fittipaldi al termine del venerdì di Sakhir, riportate dal sito ufficiale della Haas.

“Oggi è stato fantastico ed emozionante. È passato un anno da quando ho guidato una macchina di Formula 1, otto mesi da quando ho guidato per l’ultima volta in pista. Ho affrontato la giornata passo dopo passo, ho mantenuto la concentrazione e la calma. Sono davvero contento della giornata. Il team mi ha aiutato in tutto, gli ingegneri hanno fatto un ottimo lavoro spiegandomi le cose e anche i meccanici hanno fatto un ottimo lavoro. L’unica battuta d’arresto è stata in FP1, abbiamo avuto uno spiattellamento che ha danneggiato le mie gomme, non ho potuto fare altre prove. Ho mantenuto la calma e siamo appena entrati in FP2 e abbiamo completato il nostro programma di lavoro. Domani farò un altro passo, aumentando lentamente il ritmo, e poi spingerò per le qualifiche e in gara“.

Foto: Lapresse