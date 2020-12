F1, Toto Wolff: “L’errore ai box dovuto a un problema alla radio! Senza la foratura di Russell…”

Il Gran Premio di Sakhir, penultimo appuntamento del Mondiale di F1 2020, ha scritto una delle pagine peggiori della luminosa storia recente della Mercedes. Da quella che poteva essere una doppietta meravigliosa, un disastro ai box ha invece relegato Valtteri Bottas all’ottavo posto, con George Russell nono, dopo aver comandato a lungo, e con pieno merito, la gara nel deserto del Bahrain.

Il team principal di Brackley, Toto Wolff, prova a spiegare quel che è successo in quel (pessimo) doppio cambio gomme in occasione della Safety Car. “La colpa dell’errore arriva da un problema alla radio – svela ad Autosport.com -. La chiamata non era arrivata nel box di George Russell, o meglio, solo ad una parte. Quando abbiamo annunciato il pit-stop, solo un lato del box ha sentito. C’era una radio che non funzionava, per cui sono usciti i ragazzi, ma con gli pneumatici errati“.

Come se non bastasse, è arrivato il “pasticcio” con l’inversione delle gomme: “Abbiamo richiamato George subito perché avevamo capito che sulla sua vettura erano state montate le coperture di Valtteri. A quel punto per evitare guai peggiori abbiamo rimesso le hard usate al finlandese, e fatto tornare Russell per montare le medie. Nonostante questo intoppo avrebbe potuto ancora vincere, come si è visto, ma è arrivata una foratura a rovinare tutto. Probabilmente George l’ha provocata andando fuori dalla traiettoria nei sorpassi messi in atto”.

Una gara che, quindi, la Mercedes ha gettato alle ortiche: “Ha vinto Sergio Perez e complimenti a lui. Non so se con l’aiuto del DRS George avrebbe potuto superarlo ma, ad ogni modo, il messicano ha corso alla grande e ha meritato il successo“.

Foto: Lapresse