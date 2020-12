F1, Valtteri Bottas: “E’ stata una domenica molto difficile per noi, darò il massimo per l’ultimo GP ad Abu Dhabi”

Senza dubbio è stata la domenica peggiore dell’anno per la Mercedes, impegnata nel penultimo round del Mondiale 2020 di F1 a Sakhir (Bahrain). I campioni del mondo, privi del loro asso Lewis Hamilton (fermato dalla positività al Covid-19), si avviavano a fare comunque doppietta con uno splendido George Russell e il finlandese Valtteri Bottas, assai deludente nel complesso. Poi l’errore nella sosta ai box ha finito per rovinare la gara di entrambi e Valtteri è giunto al traguardo in ottava posizione, immediatamente davanti al giovane britannico.

Una prestazione, come detto, negativa quella del finnico, che è sembrato soffrire psicologicamente il confronto con chi potrebbe ambire al suo posto in Mercedes nel prossimo futuro: “È stata una giornata davvero brutta per noi. La mia partenza non è stata ottima, per via dello slittamento. George è partito bene e da lì ha potuto controllare la gara. L’inizio del mio secondo stint sembrava abbastanza buono, il mio ritmo mi dava buone sensazioni e ho iniziato a recuperare tempo su di lui. Senza la Safety Car, penso che io e George avremmo finito per avere una bella battaglia. Quando siamo entrati ai box sotto la Safety Car, c’è stata un po’ di confusione con le gomme e la mia corsa lì è finita. Non sono ancora del tutto sicuro di cosa sia successo, ma ho lasciato i box con lo stesso treno di gomme Hard che avevo prima. È sempre facile criticare dopo, ma analizzeremo bene la situazioni. George ha fatto un ottimo lavoro, oggi ed è stato davvero sfortunato. Penso che oggi avrebbe potuto vincere la gara. Nel complesso è stata una domenica difficile per la squadra, ma tra pochi giorni torneremo in pista e darò il massimo per concludere la stagione al meglio ad Abu Dhabi“, le parole di Bottas (fonte: sito ufficiale Mercedes).

Foto: LaPresse