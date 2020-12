F1, Charles Leclerc: “Ho fatto un errore, non mi aspettavo Perez. Verstappen non era arrabbiato”

Charles Leclerc ha scatenato un incidente nel corso del primo giro del GP del Sakhir 2020, penultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sull’omonimo circuito in Bahrain. Il monegasco, scattato dalla quarta piazzola, non è partito benissimo ed è stato superato da Sergio Perez. Alla seconda staccata importante di un giro velocissimo (si percorre in circa 53 secondi), il pilota della Ferrari ha allungato la frenata per provare a sorpassare il messicano e anche Max Verstappen. Purtroppo il giovane del Principato ha tamponato l’alfiere della Racing Point e ha costretto l’olandese della Red Bull ad allargare la traiettoria, finendo così a muro.

Charles Leclerc si è presentato ai microfoni di Sky Sport F1 e ha fatto mea culpa: “Onestamente, quando faccio un errore lo dico. Ero vicino a Verstappen, ho provato a sorpassarlo in frenata, ho visto Perez davanti ma mi aspettavo che rimanesse sull’esterno della curva e non tornasse all’interno. Lui non ha colpe, non ha fatto niente, ma sono stato sorpreso. Quando ho capito che tornava all’interno ho cercato di frenare, ma ci siamo toccati“.

Loading...

Loading...

Il pilota del Cavallino Rampante si è confrontato con Verstappen subito dopo l’incidente: “Verstappen non era arrabbiato, gli ho chiesto soltanto se c’era stato un contatto tra noi. Mi ha detto che ha provato a evitare il contatto con Perez e non è riuscito a fare la curva“. E sulla partenza di George Russell, il quale guida il Gran Premio al volante della Mercedes: “Onestamente sulle medie pensavo che facesse fatica, invece no“.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse