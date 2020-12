F1, Charles Leclerc superiore a Vettel in qualifica: il confronto stagionale

Risultato oltre ogni più rosea aspettativa per la Ferrari, che può sorridere al termine delle qualifiche del Gran Premio di Sakhir 2020 grazie allo strepitoso quarto posto ottenuto da Charles Leclerc. Il monegasco ha agguantato un’insperata seconda fila in griglia alle spalle delle Mercedes e di Verstappen, eguagliando il proprio miglior piazzamento stagionale in qualifica (fu 4° anche a Silverstone, Nurburgring e Portimao) e restando virtualmente in corsa per la quarta piazza nel Mondiale. Il nativo del Principato si è reso protagonista in Q3 di un giro straordinario, che gli ha consentito di portarsi addirittura a meno di tre decimi dalla pole position di Bottas con la Mercedes.

La scuderia di Maranello, oltre alla quarta piazza di Leclerc, deve però registrare anche le difficoltà di un Sebastian Vettel relegato in 13ma piazza sulla griglia di domani. Il tedesco aveva trovato finalmente un buon feeling con la macchina in FP3, prima di un problema tecnico che ha spinto il muretto alla scelta di sostituire la power-unit della SF1000 in vista della qualifica. Seb ha quindi disputato le prove ufficiali con il motore utilizzato nella giornata di venerdì, perdendo magari qualcosa in più dal punto di vista della velocità massima sul dritto. Il quattro volte campione iridato ha mancato l’accesso in Q3 per la dodicesima qualifica consecutiva, confermandosi in grande difficoltà quando deve portare oltre il limite la sua Ferrari sul giro secco.

Quando manca ormai un solo sabato al termine della stagione, è già possibile tracciare un bilancio generale abbastanza indicativo sul confronto diretto in qualifica tra i due piloti di Maranello. Leclerc si trova in vantaggio 12-4 su Vettel, con un 12-2 ancor più pesante se prendiamo in considerazione solamente le prove ufficiali disputate sull’asciutto. Charles vanta un 4° posto come miglior risultato (raccolto in quattro occasioni), mentre Sebastian non è mai andato oltre la quinta piazza dell’Hungaroring. Il dato forse più significativo è legato però al numero di qualificazioni in Q3, con il 23enne ex Alfa Romeo Sauber capace di entrare undici volte in top10 contro le tre del nativo di Heppenheim.

Foto: Lapresse