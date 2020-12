F1, Carlos Sainz: “Questo è un quarto posto molto amaro. Il podio è stato vicino per tutta la gara ma non siamo riusciti a raggiungerlo”

Secondo miglior risultato stagionale in gara per Carlos Sainz, che ha chiuso al quarto posto il Gran Premio di Sakhir 2020 di F1. Lo spagnolo della McLaren è stato molto solido anche oggi, occupando a lungo la terza piazza e lottando fino alla fine per quello che sarebbe stato il secondo podio dell’anno. Il futuro ferrarista, grazie ai 12 punti odierni, ha scavalcato il compagno di squadra Lando Norris in classifica generale balzando così in settima piazza assoluta a -1 dal 6° posto di Charles Leclerc quando manca un solo round al termine del campionato. Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Carlos Sainz al termine del GP di Sakhir 2020, concluso in quarta piazza alle spalle di Perez, Ocon e Stroll.

“Questo è un quarto posto molto amaro. Il podio è stato molto vicino per tutta la gara ma sfortunatamente non siamo riusciti a raggiungerlo. La partenza è stata ovviamente ricca di eventi e sono riuscito a infilarmi in terza posizione. Quel primo stint con la soft è stato molto buono e forse, guardando indietro, avremmo dovuto provare ad estenderlo. Era una scelta difficile tra le strategie e siamo andati per le due soste. Dopo l’ultima Safety Car, la Mercedes bloccata dietro Stroll (quella di Bottas, ndr) non è stata di grande aiuto e ho perso un giro di troppo. Sono riuscito a superarlo ed a dare la caccia a Stroll fino alla fine, mancando il podio di poco. Oggi ho guidato con il cuore e ho fatto di tutto per ottenerlo. È frustrante, ma siamo stati battuti da vetture un po’ più fortunate di noi oggi e anche un po’ più veloci per tutto il weekend. Quindi non possiamo essere troppo delusi e dobbiamo continuare a spingere fino all’ultima bandiera a scacchi. Congratulazioni a Checo per la sua prima vittoria, penso che se la meriti“.

Loading...

Loading...

erik.nicolaysen@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse