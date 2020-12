F1 oggi, GP Sakhir 2020: orario gara, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, domenica 6 settembre, andrà in scena il penultimo appuntamento del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato di Sakhir ci si giocherà il successo di tappa in un campionato i cui verdetti sono stati già emessi.

Mancherà il primattore, ovvero Lewis Hamilton: il britannico, positivo al Covid-19, è stato costretto a dare forfait e a lasciare il proprio sedile al connazionale George Russell. Il giovane pilota della Williams ha sfruttato egregiamente l’occasione, conquistando il secondo tempo nelle qualifiche a un tiro di schioppo dal poleman Valtteri Bottas. Il finlandese della Stella a tre punte, sulla carta, dovrebbe essere il favorito vista che la propria Mercedes nel corso delle prove ha fatto vedere una velocità notevole in tutte le condizioni. Attenzione, però, a Max Verstappen. L’olandese della Red Bull, terzo in griglia di partenza, cercherà di sfruttare un buono scatto al via per sorprendere i rivali e imporre il proprio ritmo che nella FP2 era stato notevolissimo nella simulazione del passo gara.

Per quanto concerne la Ferrari, Charles Leclerc dovrà ripetere la stessa magia del time-attack per ambire a posizioni onorevoli: il monegasco ha centrato il quarto posto grazie a un giro semplicemente perfetto, ma replicare in gara sarà dura. Su di un tracciato veloce come questo le deficienze della SF1000 potrebbero costar caro e non stupirebbe se Charles dovesse subire gli attacchi dei rivali più indietro di lui in griglia. Parlando di posizioni più arretrate, il 13° posto non è certo quello che desiderava maggiormente il tedesco Sebastian Vettel. Seb ha pagato a caro prezzo l’aver dovuto utilizzare una Power Unit con un chilometraggio più elevato, visto il problema sulla sua Rossa nella FP3. Tuttavia, anche dal punto di vista dell’assetto al teutonico è mancato qualcosa nel confronto con il team-mate. Ci si augura che da parte sua arrivi una prestazione solida.

LA PROGRAMMAZIONE GP SAKHIR F1 2020 (6 DICEMBRE)

Domenica 6 dicembre

ore 14.00-14.50, F2, Gara 2, diretta

ore 18.10, F1, Gara, diretta

COME GUARDARE IN TV IL GP SAKHIR F1 2020

La copertura televisiva del GP di Sakhir di F1 sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport F1 (canale 207 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now TV. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO vedrà la differita della corsa (ore 19.05). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

TV A PAGAMENTO – Il GP di Sakhir di F1 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207).

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la differita della corsa a Sakhir (ore 19.05).

STREAMING – Il GP di Sakhir di F1 potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), su Now TV (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

La programmazione di TV8/HD

Domenica 29 novembre

Gara: 19.05*

*Orari soggetti a possibili cambiamenti di palinsesto.

