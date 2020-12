F1, Sebastian Vettel: “Nel settore centrale perdevo molto, la chiave domani sarà la gestione delle gomme”

Non può essere soddisfatto di certo il tedesco Sebastian Vettel al termine delle qualifiche del GP di Sakhir, penultimo round del Mondiale 2020 di F1. Il 13° posto al termine del time-attack è stato piuttosto deludente per il teutonico, soprattutto tenendo conto della splendida prestazione del compagno di squadra Charles Leclerc (quarto) in un attacco al tempo nel quale il finlandese Valtteri Bottas è stato il più veloce a precedere il team-mate George Russell (al volante della W11 al posto del campione del mondo in carica Lewis Hamilton, assente per la positività al Covid-19) e la Red Bull dell’olandese Max Verstappen.

Ancora una volta la Rossa tra le sue mani non è stata ideale. Indubbiamente, anche la sostituzione del motore poco prima delle qualifiche è stato un fattore non così favorevole: “In generale avevo ottime sensazioni sulla macchina, non so cosa sia successo nelle qualifiche. I ragazzi sono stati bravi a cambiare il motore dopo la FP3, sicuramente questo fattore è stato uno svantaggio. Nel settore centrale ho fatto fatica. Ieri avevamo provato un assetto diverso, ma non ha funzionato, per cui sapevamo che oggi mi sarei trovato un po’ meglio. Domani la chiave in gara sarà nella gestione delle gomme, oltre che nelle strategie legate al traffico“, le parole del ferrarista ai microfoni di Sky Sport.

