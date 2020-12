Ordine d’arrivo F1, GP Sakhir 2020: risultato e classifica gara. Perez vince! Incidente Leclerc, flop Mercedes

Oggi pomeriggio si è corso il GP del Sakhir 2020, penultima tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sull’omonimo circuito in Bahrain. Sotto i riflettori del deserto e lungo una pista con un layout particolarmente breve (un giro si completa in circa 53 secondi), i piloti si sono dati battaglia e hanno regalato uno spettacolo degno di nota lungo i rettilinei veloci e le poche curve di questo tracciato, anche se è risultato un po’ stretto secondo proprrio gli uomini protagonisti sull’asfalto.

Sergio Perez ha incredibilmente vinto il GP del Sakhir 2020 e lo ha fatto da fenomeno: durante il primo giro è stato tamponato da Charles Leclerc, si è dovuto fermare ai box è riuscito a risalire tutto il gruppo e ha trionfato al volante della sua Racing Point! Primo successo in carrriera per il messicano, che tra l’altro non ha un sedile per il prossimo anno. Clamoroso pasticcio delle Mercedes, che stavano dominando la gara con George Russell e Valtteri Bottas prima di sbagliare il pit-stop montando le gomme sbagliate a entrambi i piloti. Il finlandese ha così concluso in ottava posizione, il britannico (sostituto di Lewis Hamilton) si è dovuto accontentare del nono posto.

Charles Leclerc ha scatenato un incidente a carambola nel corso del primo giro. Il pilota della Ferrari, scattato dalla quarta piazzola, è stato superato da Sergio Perez al via. Alla seconda staccata importante ha deciso di allungare la frenata ed è andato a colpire il messicano della Racing Point, costringendo inoltre Max Verstappen ad allargare la traiettoria e ad andare contro il muro. La gara del monegasco e dell’olandese della Red Bull si è conclusa in quel momento, mente Sergio Perez è riuscito a ricostruirla da vero fuoriclasse.

A salire sul podio sono stati il francese Esteban Ocon (stupendo secondo con la Renault, primo podio in carriera) e il canadese Lance Stroll (terzo con l’altra Racing Point). Quarto lo spagnolo Carlos Sainz (McLaren), quinto l’australiano Daniel Ricciardo (Renault), sesta la Red Bull dell’anglo-thailandese Alexander Albon, settimo il russo Daniil Kvyat (AlphaTauri). Sebastian Vettel soltanto dodicesimo con l’altra Ferrari, appena davanti alle Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen.

Di seguito l’ordine d’arrivo del GP del Sakhir 2020, penultima tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sull’omonimo circuito in Bahrain. Il campionato si concluderà domenica prossima col GP di Abu Dhabi sulla pista di Yas Marina, negli Emirati Arabi Uniti.

ORDINE D’ARRIVO GP SAKHIR F1 2020:

1. Sergio Perez (Racing Point)

2. Esteban Ocon (Renault)

3. Lance Stroll (Racing Point)

4. Carlos Sainz (McLaren)

5. Daniel Ricciardo (Renault)

6. Alexander Albon (Red Bull)

7. Daniil Kvyat (AlphaTauri)

8. Valtteri Bottas (Mercedes)

9. George Russell (Mercedes), giro veloce

10. Lando Norris (McLaren)

11. Pierre Gasly (AlphaTauri)

12. Sebastian Vettel (Ferrari)

13. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

14. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

15. Kevin Magnussen (Haas)

16. Jack Aitken (Williams)

17. Pietro Fittipaldi (Haas)

Rit. Nicholas Latifi (Williams)

Rit. Max Verstappen (Red Bull)

Rit. Charles Leclerc (Ferrari)

RISULTATO GP SAKHIR F1 2020: LA CLASSIFICA DELLA GARA

1 Sergio PEREZ Racing PointLEADER 2

2 Esteban OCON Renault+10.518 1

3 Lance STROLL Racing Point+11.869 1

4 Carlos SAINZ McLaren+12.580 2

5 Daniel RICCIARDO Renault+13.330 2

6 Alexander ALBON Red Bull Racing+13.842 2

7 Daniil KVYAT AlphaTauri+14.534 2

8 Valtteri BOTTAS Mercedes+15.389 2

9 George RUSSELL Mercedes+18.556 4

10 Lando NORRIS McLaren+19.541 2

11 Pierre GASLY AlphaTauri+20.527 2

12 Sebastian VETTEL Ferrari+22.611 3

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+24.111 2

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+26.153 3

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+32.370 2

16 Jack AITKEN Williams+33.674 3

17 Pietro FITTIPALDI Haas F1 Team+36.858 3

18 Nicholas LATIFI Williams– 1

19 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing– – –

20 Charles LECLERC Ferrari– – –

Foto: Lapresse