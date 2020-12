F1, Ferrari ormai certa del sesto posto nel Mondiale costruttori. Leclerc può ancora puntare alla top5

L’inatteso exploit della Turchia (3° Vettel, 4° Leclerc sul bagnato) aveva riacceso un pizzico di entusiasmo in quel di Maranello nella difficile rincorsa al terzo posto nel Mondiale costruttori, ma la doppia battuta d’arresto del Bahrain ha affossato definitivamente le ambizioni della Ferrari nella classifica riservata ai team. Un solo punto in due Gran Premi: questo è il misero bottino raccolto complessivamente dalla Rossa al termine del doppio appuntamento di Sakhir. Con un solo ultimo round da disputare nel prossimo weekend ad Abu Dhabi, sembra essersi ormai definito il (pessimo) piazzamento finale della scuderia emiliana nel Mondiale di Formula Uno 2020.

Mercedes 540 (campioni per il settimo anno di fila), Red Bull 282 (certi del secondo posto), Racing Point 194, McLaren 184, Renault 172, Ferrari 131, AlphaTauri 103. Situazione ancora abbastanza incerta nel gruppo che va dalla terza alla quinta piazza, è invece praticamente ufficiale il 6° posto conclusivo della Rossa tra i costruttori. 28 punti di margine sull’AlphaTauri sono un buon margine di sicurezza, ma sarà necessario comunque racimolare qualche punticino per non rischiare di scivolare ulteriormente in settima posizione a testimonianza di un’annata completamente fallimentare. Ricordiamo che nel 2019 il team italiano aveva chiuso in piazza d’onore alle spalle della sola Mercedes.

Sfumato aritmeticamente l’obiettivo quarto posto (saldamente nelle mani di Sergio Perez), Charles Leclerc si presenterà ad Abu Dhabi per provare ad agguantare in extremis la quinta piazza nel Mondiale piloti. Il monegasco si trova attualmente in sesta piazza a quota 98 punti, a -14 dalla Renault di Daniel Ricciardo, ma non sarà semplice respingere gli attacchi dei vari Carlos Sainz (7° con 97 punti), Alexander Albon (8° con 93) e Lando Norris (9° con 87). Il ferrarista classe 1997 dovrà però scontare tre posizioni di penalità in griglia di partenza per il brutto errore del GP di Sakhir 2020, dunque si profila per lui un weekend in salita a Yas Marina.

erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Lapresse