F1, Charles Leclerc porta la Ferrari oltre i limiti: giro perfetto, è caccia al 4° posto nel Mondiale

Le qualifiche del Gran Premio di Sakhir, penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2020, hanno eletto Valtteri Bottas come pole-man di giornata, capace di precedere di pochi millesimi il sorprendente George Russell e Max Verstappen, ma un plauso speciale va fatto a Charles Leclerc. E su questo non c’è dubbio. Il monegasco, infatti, è stato in grado di sospingere la sua Ferrari ben oltre i propri limiti, chiudendo (con un solo tentativo vero e proprio nel corso della Q3) fino alla quarta posizione a 236 millesimi. Un risultato veramente sorprendente, come ha ammesso in primis lo stesso pilota di Maranello a fine sessione, conoscendo una SF1000 che su un tracciato simile, come si è visto, soffre. E non poco.

Il tracciato del Bahrain, infatti, esalta la potenza delle Power Unit e l’efficienza aerodinamica nel T2, il settore misto. Per quanto visto in questo 2020 la monoposto emiliana arranca proprio in questi due aspetti e lo si era ampiamente visto nello scorso weekend. Per piazzare un giro simile, conquistare una quarta posizione, e quindi una seconda fila, Charles Leclerc si è dovuto letteralmente superare.

Un ottimo viatico anche in vista della gara di domani, quindi. Dalle ore 18.10 italiane, il ferrarista proverà a estrarre il massimo dalla seconda gara nel deserto vicino a Manama. Sognare il podio forse è troppo, visto il livello dei rivali, ma potrebbero arrivare punti importanti in chiave lotta al quarto posto della graduatoria iridata. Certo, non si tratta di un traguardo clamoroso, ma pensando al livello (basso) della Rossa in questo campionato, sarebbe davvero il massimo possibile per il monegasco. Lui, come sempre, il suo l’ha fatto, eccome, anche oggi, dimostrando per l’ennesima volta che fuoriclasse sia. Domani proverà a completare un’opera quanto mai complicata. Se riuscisse a stupire anche domani, si tratterebbe di un premio ad un pilota che nonostante una vettura non competitiva, non ha mai mollato di un centimetro quest’anno.

Foto: Lapresse