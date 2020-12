F1, GP Sakhir 2020: fari puntati sulla sfida Bottas-Russell in Mercedes, weekend in salita per la Ferrari

Il Bahrain International Circuit si appresta ad ospitare nel weekend la prima edizione del Gran Premio di Sakhir, sedicesimo e penultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno 2020. Con entrambi i titoli già assegnati a Lewis Hamilton (piloti) e Mercedes (costruttori) ci si poteva attendere un weekend di gara privo di spunti particolarmente interessanti, ma l’assenza causa Covid-19 del sette volte campione iridato aprirà sicuramente degli scenari inattesi. Fuori dai giochi il favorito d’obbligo, Valtteri Bottas avrà almeno sulla carta una grandissima chance per portare a casa la decima vittoria della carriera e per mettere in ghiaccio il secondo posto in campionato (si trova a +12 su Max Verstappen).

Il finlandese della Mercedes dovrà però vedersela con il sostituto di Hamilton, George Russell, per un confronto diretto potenzialmente fondamentale in ottica 2022. Il 22enne inglese è al secondo anno in Formula 1 e sino a questo momento ha sempre gareggiato in Williams, quindi con la macchina meno competitiva in griglia, dopo aver vinto al primo tentativo i campionati di GP3 (nel 2017) e Formula 2 (nel 2018). Il nativo di King’s Lynn classe 1998, punta di diamante del programma junior Mercedes, proverà a prolungare questo sabato la sua imbattibilità sul giro secco contro i compagni di squadra. Russell, da quando è sbarcato in Formula 1, ha infatti sempre preceduto i propri teammate (Kubica nel 2019, Latifi nel 2020) nelle 36 qualifiche disputate.

Grande attesa dunque per la sfida Bottas-Russell, sia in qualifica che in gara, ma la concorrenza non starà di certo a guardare e proverà in tutti i modi ad approfittare della situazione nonostante un contesto di gara che dovrebbe esaltare oltremodo le caratteristiche tecniche della W11. Si gareggia infatti sempre a Sakhir, ma su un lay-out differente rispetto a quello utilizzato nell’ultimo weekend per il GP del Bahrain. I piloti scenderanno in pista su un tracciato molto corto e paragonabile ad un ovale, che verrà presumibilmente percorso in meno di un minuto al giro da parte delle vetture attuali. La potenza del motore e l’efficienza aerodinamica sono fondamentali per poter competere ad alti livelli su questa pista, perciò tutti i team dotati di una power-unit Mercedes (in primis Racing Point) dovrebbero fare uno step avanti rispetto all’ultima uscita.

Al contrario, le scuderie motorizzate Ferrari rischiano di fare davvero molta fatica su un lay-out così estremo. La scuderia di Maranello, già reduce da un weekend di gara molto negativo sempre in Bahrain, dovrà giocoforza difendersi nel tentativo di limitare i danni e farsi trovare pronta per sfruttare ogni occasione. Entrare in zona punti con entrambe le macchine può essere considerato l’obiettivo principale (non scontato, anzi) del fine settimana, ma l’impressione è che possa rivelarsi molto complesso portare almeno uno dei due piloti in Q3. Red Bull è chiamata ad una prestazione superlativa per confermare il doppio podio dell’ultimo GP, mentre McLaren può rappresentare la mina vagante dell’evento alla luce del livello messo in evidenza a Monza su un altro tracciato da basso carico.

