F1, Max Verstappen: “Dispiace ritirarsi senza avere colpe, Leclerc è stato ‘ottimista’ in curva-4”

Un avvio di gara decisamente convulso quello del GP di Sakhir, penultimo round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato nel deserto, diverso dal lay-out canonico, Max Verstappen si è trovato suo malgrado a doversi ritirare per l’eccessiva foga in curva-4 della Ferrari del monegasco Charles Leclerc che, cercando di superare proprio l’olandese, ha finito per colpire il messicano della Racing Point Sergio Perez e nello stesso tempo Max, andando lungo sulla ghiaia, ha impattato in pieno le barriere.

Un ritiro davvero amaro per lui, che aveva il passo per provare a conquistare la vittoria di questa tappa iridata. In questo senso, sono di grande delusione le parole dell’orange ai microfoni di Sky Sport: “Non sono arrabbiato, ma è frustrante ritirarsi così senza avere responsabilità. Potevamo fare una bella gara e per questo avevo deciso di non prendere rischi in partenza. Credo che Charles (Leclerc ndr.) sia stato troppo ottimista in curva-4 e abbia tentato una manovra troppo rischiosa“, le parole di Max.

Foto: LaPresse