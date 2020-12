F1, GP Abu Dhabi 2020: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 11-13 dicembre

Il Circus di F1 è prossimo a far calare il sipario per questa stagione. Dopo il doppio appuntamento a Sakhir, si volge lo sguardo all’ultimo GP di Abu Dhabi (11-13 dicembre), sede ormai consueta dell’ultimo atto del campionato del mondo.

Come è noto, i giochi sono fatti e Lewis Hamilton e la Mercedes hanno già vinto i titoli piloti e dei costruttori. Tuttavia, dei temi di cui parlare ce ne sono. In primis, Hamilton ci sarà? Difficile. Il campione del mondo in carica, positivo al Covid-19, secondo le norme vigenti non potrebbe avere l’opportunità di gareggiare. Da capire se la scuderia di Brackley avrà il potere di ottenere una deroga a riguardo. Nel caso in cui Lewis non dovesse correre, è molto probabile che George Russell possa avere la sua seconda chance, dopo la splendida figura in Bahrain. In questo contesto vorrà riscattarsi il finlandese Valtteri Bottas, protagonista di una prova molto negativa.

In tema di riscatto c’è anche la Ferrari: un ritiro e il 12° posto del tedesco Sebastian Vettel hanno rappresentato uno spaccato di una domenica a Sakhir molto deludente. In particolare, il monegasco Charles Leclerc, dopo aver stregato tutti con quel giro super veloce in qualifiche, è incappato in un errore di valutazione grossolano in curva-4, finendo per rovinare la sua gara, quella di Max Verstappen e per poco quello di Sergio Perez, poi vincitore a sorpresa dell’ultimo round mondiale. Charles arriva quindi all’ultimo giorno di scuola con la voglia di voltare pagina, ma è chiaro che sia lui che Vettel dovranno sempre fare i conti con le deficienze della SF1000.

LA PROGRAMMAZIONE GP ABU DHABI F1 2020

Venerdì 11 dicembre

ore 10.00-11.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 14.00-15.30, F1, Prove libere 2, diretta

Sabato 12 dicembre

ore 11.00-12.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 14.00, F1, Qualifiche, diretta

Domenica 13 dicembre

ore 14.10, F1, Gara, diretta

COME GUARDARE IN TV IL GP ABU DHABI F1 2020

La copertura televisiva del GP di Abu Dhabi di F1 sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport F1 (canale 207 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now TV. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO vedrà le dirette delle qualifiche e della gara, ma non la trasmissione delle prove libere del venerdì e del sabato. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali del weekend.

TV A PAGAMENTO – Il GP di Abu Dhabi di F1 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207).

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà le dirette delle qualifiche e della corsa. Non vi sarà, invece, la copertura delle prove libere del venerdì e del sabato.

STREAMING – Il GP di Abu Dhabi di F1 potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), su Now TV (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali del weekend.

La programmazione di TV8/HD

Sabato 12 dicembre

ore 14.00, F1, Qualifiche, diretta

Domenica 13 dicembre

ore 14.10, F1, Gara, diretta

