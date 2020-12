F1, Valtteri Bottas: “Non è stata una giornata perfetta”

Valtteri Bottas esprime il proprio parere al termine delle prove libere del Gran Premio del Sahkir, penultimo atto del Mondiale di F1. Il finnico della Mercedes ha completato all’undicesimo posto la FP2. Il compagno di box del britannico Lewis Hamilton, assente in questo week-end dopo esser rimasto positivo al Coronavirus, ha perso la propria prestazione migliore a causa ad un abuso dei limiti del tracciato in curva 8.

Bottas, ai microfoni di Sky Sport, ha dichiarato: “La seconda sessione di libere è andata abbastanza bene. Non ho fatto nessun giro con le gomme soft. Ho compiuto un tempo decente, ma è stato cancellato. Non è stata una giornata perfetta. Il passo gara è competitivo, ma con le medie la Red Bull sembra più rapida”.

Il finlandese ha concluso il suo intervento con un commento sul nuovo tratto del Bahrain International Circuit, pista mai utilizzata nella storia della massima formula nella conformazione di questo fine settimana: “È una sezione molto tecnica con alcuni avvallamentii in cui è molto semplice commettere un errore e perdere dei decimi importanti in qualifica. La Red Bull sembra competitiva e George è veloce”.

Foto:LaPresse