F2, Mick Schumacher a un passo dal titolo: 7° nella Feature Race, +14 su Ilott prima dell’ultima gara

Mick Schumacher è a un passo dalla conquista del titolo in F2, ma la festa è rimandata a domani. Il figlio del grande Michael Schumacher ha concluso al settimo posto la Feature Race del GP del Sakhir, timbrando il giro veloce. Il suo rivale Callum Ilott ha terminato in sesta posizione e dunque non ha recuperato punti sul leader della graduatoria. Il tedesco resta così al comando della classifica generale con 14 punti di vantaggio sul britannico, quando in palio ci sono soltanto 17 punti nella sprint race di domani (15 per il successo + 2 per il giro veloce).

Mick Schumacher, che il prossimo anno sbarcherà in Formula Uno al volante della Haas, conquisterà il trofeo se chiuderà almeno in sesta posizione oppure semplicemente siglando il giro veloce. Tutto questo se Ilott vincerà, il secondo posto con giro veloce di Ilott obbligherebbe Schumi Jr. a un piazzamento in top-8.

Loading...

Loading...

Il figlio d’arte era partito dal 18° posto in griglia a causa dell’errore commesso in qualifica. Oggi ha rimontato prontamente ed era decimo al 14° giro, arrivando in scia a Ilott due tornate dopo. A metà gara il ragazzo della Prema è terzo e al 28° giro è addirittura in testa, ma con la sosta ancora da effettuare. Si ferma ai box al 30° passaggio, rientra al 13° posto con Ilott sesto. Poi rimonta ancora, segna il giro veloce e chiude in settima piazza, subito dietro al suo rivale diretto. Per la cronaca, la gara è stata vinta dal giapponese Yuki Tsunoda davanti al cinese Guanyu Zhou e al russo Nikita Mazepin.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse