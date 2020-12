F1, Charles Leclerc: “Ho fatto tutto quello che volevo in quel giro. Rimaniamo comunque coi piedi per terra, ma voglio crederci!”

Charles Leclerc si supera e agguanta una strepitosa seconda fila in griglia al termine delle qualifiche del Gran Premio di Sakhir 2020, valevole per il sedicesimo e penultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il monegasco della Ferrari ha eguagliato il proprio miglior risultato dell’anno in prova (fu 4° anche a Silverstone, Nurburgring e Portimao), trovando un giro sostanzialmente perfetto in Q3 e accodandosi alle spalle delle Mercedes e della Red Bull di Verstappen.

“Da pilota non si dice mai che è un giro perfetto, ma ho fatto tutto quello che volevo in quel giro – spiega Leclerc dopo la qualifica ai microfoni di Sky Sport – Sono molto contento perché ieri non abbiamo fatto la FP2 e nella FP1 non eravamo andati così bene. In FP3 ho migliorato la mia guida ed in qualifica ho messo assieme un gran tentativo. Partiamo quarti, non ci avrei mai scommesso prima delle prove…“.

Il nativo del Principato si proietta poi verso la giornata di domani con ottimismo ma anche con una buona dose di realismo: “Abbiamo fatto diverse prove di set-up, ma tra i due assetti non c’era grande differenza. Ho semplicemente guidato molto bene, poi può essere la scelta giusta anche per la gara. Rimaniamo comunque con i piedi per terra. Quando si parte così avanti siamo sempre fiduciosi, ma è già successo tante volte quest’anno di tornare alla realtà in gara. Vediamo domani, però comunque è una buona giornata e voglio crederci”.

Foto: Lapresse