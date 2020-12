VIDEO F1, GP Sakhir 2020: gli highlights della gara. Il trionfo di Perez, l’harakiri di Mercedes e l’errore di Leclerc

Sergio Perez scrive la storia e conquista in maniera clamorosa la sua prima vittoria in carriera, aggiudicandosi il Gran Premio di Sakhir 2020. Il messicano si è reso protagonista di una rimonta leggendaria dopo essersi ritrovato in fondo al gruppo. Completano il podio più incredibile del campionato Esteban Ocon e Lance Stroll. Domenica da incubo per la Ferrari, che resta a bocca asciutta con il 12° posto finale di Sebastian Vettel e con il ritiro di Leclerc. Andiamo, quindi, a rivedere gli highlights della gara odierna.

VIDEO: GLI HIGHLIGHTS DEL GP DI SAKHIR







Loading...

Loading...

Foto: Lapresse